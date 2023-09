A “grande reforma” do SNS: cortina de fumo, devaneio ou propaganda?

A Direção Executiva do SNS (DE-SNS) anunciou recentemente a “grande reforma do SNS”. Congratulamo-nos com a tomada de consciência de que o SNS precisa de atenção efetiva, certamente de reformas. E quiçá grandes. Há muito tempo que vimos alertando para isso. Mas muitas dúvidas se nos colocam em torno deste anúncio.

Não foi a mudança de ministro da Saúde há um ano que trouxe soluções ou paz ao sector, continuamos num cenário altamente preocupante no que à saúde dos portugueses diz respeito, o verão continuou a ser pródigo em casos graves na Saúde, a juntar aos impasses que se arrastam nos diferendos com os cada vez mais insatisfeitos profissionais de Saúde. Nessa medida, com um ano volvido e sem soluções efetivas, o anúncio da “grande reforma” foi feito num tempo conveniente, diríamos nós, já que o discurso de que “agora é que é” constitui uma excelente cortina de fumo para ocultar a triste realidade.

Mas será que é esta a “grande reforma” que é necessária, aquela que responde aos problemas dos portugueses? Será sequer exequível?

Vale a pena traduzir “por miúdos” aquilo que, até agora, nos foi dado a conhecer sobre esta reforma: em primeiro lugar, trata-se de alargar um modelo, já existente em oito áreas do país, de agregar e integrar cuidados de saúde (talvez pretensamente integrados) naquilo que se denominou de Unidades Locais de Saúde (ULS), a (quase) todo o país e constituírem-se mais 31 destas Unidades. Parece haver uma intenção de alterar a forma de financiamento dessas unidades, que passará a ser, alegadamente, realizada por utente, tendo em atenção o seu “risco” ou “complexidade” (tendo até sido anunciado por um dos membros da DE-SNS que iriam financiar os “doentes saudáveis”, numa nomenclatura nova e algo confusa). E é isto.

Não sabemos se esta “grande reforma”, “a maior dos últimos 44 anos”, tem a necessária cobertura política e financeira para a sua concretização, uma vez que foi apenas anunciada, bombasticamente, por uma DE-SNS que ainda funciona sem estatutos, ou seja, ainda sem competências claras atribuídas.

Será que o ministro da Saúde e o ministro das Finanças estão efetivamente comprometidos com esta reforma? É agora que vai surgir o imprescindível e tão desejado financiamento adequado, quando continuamos a ver a execução do orçamento para a saúde de 2023 abaixo dos 20%? A existir uma nova forma de financiamento, não testada, quem saberá se isso implicará um maior ou menor orçamento global associado aos cuidados de saúde já para o ano de 2024? O ministro das Finanças aceita qualquer Orçamento que daí advenha e vai definitivamente largar as cativações? Ou independentemente do modelo de financiamento, já está decidido que o Orçamento não se altera e, portanto, há um enorme risco de manter ou agravar o subfinanciamento em saúde?

Seria interessante e tranquilizador saber o que pensam estes membros do Governo sobre esta estonteante e acelerada reforma (que multiplica por cinco um modelo já existente, sem avaliações convincentes e sem resultados seguros sobre a sua eventual vantagem relativamente aos outros modelos, introduzindo ainda uma enorme dúvida orçamental). Não basta crer que alterar a organização é suficiente para termos melhores resultados.

Os portugueses merecem verdade. Face ao exposto, será ou não a dita “super-reforma” um devaneio de quem continua a muito prometer e pouco tem apresentado de concreto em matéria de soluções aos portugueses?

Não sabemos como é que esta reforma vai acautelar as questões de saúde pública e de prevenção da doença, uma vez que a Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública veio contestar esta reforma, já que “não propõe nenhuma solução para as Unidades de Saúde Pública”, alertando ainda para o facto de esta proposta “ignorar todas as orientações europeias e internacionais, que alertam para a necessidade de reforçar, urgentemente, a saúde pública nos sistemas de saúde nacionais”.

Não está claro como é que esta reforma vai enquadrar a necessária e crescente articulação com os prestadores do sector social e privado de cuidados de saúde, que garantem já uma prestação que ultrapassa os 40% dos cuidados clínicos aos portugueses. São várias as instituições relevantes neste âmbito que dão conta de uma “total inexistência de diálogo e partilha de qual é a estratégia do Governo e da DE-SNS nesta matéria”, conforme afirmações da Federação Nacional dos Prestadores de Cuidados de Saúde.

De falta de diálogo também se queixam Sindicatos, a Associação Portuguesa dos Médicos de Medicina Geral e Familiar e a própria Ordem dos Médicos, que se terão manifestado surpreendidos com o anúncio da referida reforma. Portanto, costas voltadas com os principais representantes do sector, quer dizer, mais um “tiro na água”.

Não é visível que a integração dos cuidados de saúde primários com os cuidados hospitalares aumente a representatividade dos primeiros, conforme afirmado, e assegure os necessários recursos humanos. Ainda hoje temos ULS em funcionamento há quase um ano sem uma direção clínica dos cuidados de saúde primários (ULS Alto Minho) por mero desleixo de quem manda. Porque mudará isso agora? Como ganharão representatividade a Saúde Publica, os Cuidados Continuados, Paliativos, a Medicina Dentária ou a Nutrição, áreas também tão necessárias, entre outras? E como se indicarão os elementos das autarquias envolvidas para as Administrações das ULS?

Mas talvez mais importante, não se vislumbra como é que esta pretensa reforma irá resolver os verdadeiros problemas do SNS, aqueles que diariamente os portugueses sentem na pele: como deixamos de ter um milhão e meio de portugueses sem médicos de família? Como se reduzem os prolongados tempos de espera para certas consultas ou cirurgias? Como resolvem o acesso a serviços de urgência com respostas adequadas (alguma das ULS já existentes tem um serviço de urgência sem problemas?)? Como melhoram o acesso aos Cuidados Continuados? Ou aos Paliativos? Como invertem o êxodo dos profissionais de saúde do SNS?

Face a tantas interrogações e inconsistências, estamos seguros de que, para além de cortina de fumo e de um enorme devaneio, este anúncio de uma “super-reforma” é mais um exemplo da já conhecida propaganda socialista.

Para além das inúmeras preocupações que continuaremos a expressar, são as soluções efetivas e convincentes, que tardam, aquelas que continuaremos a reclamar. Este governo vai de falha em falha no que aos serviços públicos diz respeito, e as verdadeiras reformas não acontecem. Os portugueses precisam, merecem e exigem mais.

*Grupo Programático da Saúde do CDS-PP