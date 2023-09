45. Palavra da semana: amuo

Afinal, o primeiro-ministro amuou ou não amuou no Conselho de Estado? Luís Montenegro, que não estava lá, ouviu dizer que sim. António Costa, que, amuado ou não, estava lá, garante que não. Diz não ser dado a amuos. Se assim for, é pena. Nos anos que antecederam a sua chegada à liderança do Partido Nazi, Adolph Hitler, de acordo com o biógrafo Ian Kershaw, alternava entre os ataques de fúria incontrolável e as birras – ou amuos – em que ficava sentado, contrariado e carrancudo, a ouvir as propostas dos seus concorrentes políticos em reuniões partidárias. Não digo que seja um exemplo a seguir, como é óbvio, mas que o amuo pode ser uma arma, lá isso pode. Aí está a prova.