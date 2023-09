Serão os estrangeiros que resolverão a falta de efetivos das nossas Forças Armadas?

Quando se pretende, como é agora o caso, analisar a possibilidade de abrir a entrada nas Forças Armadas portuguesas a naturais de países estrangeiros, ou seja de mercenários, não me parece que seja deslocado começar por uma análise histórica do próprio fenómeno da tropa mercenária. Não há muita novidade no assunto: as tropas mercenárias são tão antigas como a própria guerra. Podemos começar por recordar os dez mil gregos de Xenofonte, ao serviço do Imperador Persa Ciro, o Jovem, e a sua retirada, da Mesopotâmia até à Turquia, no ano de 400 a.C., ou seja, 2400 anos atrás.

Mais perto do nosso tempo, em 1487, Maximiliano de Habsburgo (filho da princesa Leonor de Portugal) tem falta de soldados e crias os Lansquenetes, regimentos de infantaria mercenária, maioritariamente alemães, que vão durar quase 200 anos e ter parte muito ativa na Guerra dos Trinta Anos (1618-1648) lutando dos dois lados, tanto do lado do Sacro Império como da coligação Anglo-Franco-Sueca.