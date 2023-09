Prioridades

A inflação continua a preocupar (e até cresceu em agosto), o aumento das taxas de juro pesa cada vez mais (em muitos casos, de forma quase insuportável) no orçamento das famílias, a escassez de habitações para os jovens universitários, agora que começa um novo ano lectivo, sente-se de modo gritante, os professores fazem greve, em luta pela recuperação do tempo de serviço, o mesmo sucedendo com os médicos e os oficiais de justiça, indignados com as suas condições de trabalho e com a degradação do Serviço Nacional de Saúde e dos tribunais. E a lista poderia continuar, de modo infindável.

Tudo, há de reconhecer-se, questões de importância fundamental, não só para os diretamente visados, mas para a sociedade no seu todo. Eis senão quando o mundo da política e da comunicação social encontrou um motivo alternativo de agitação: as eleições presidenciais, que terão lugar em janeiro de 2026…

Na base disso está a revelação de um segredo de polichinelo: Luís Marques Mendes, no seu espaço de comentário semanal, admitiu pela primeira vez a possibilidade de avançar com uma candidatura se “vir que tem alguma utilidade para o país” e se tiver “um mínimo de condições para se concretizar”. Fórmulas, de resto, muito comuns, para começar o caminho.

É, evidentemente, a minha opinião, mas nunca tive qualquer dúvida de que Luís Marques Mendes quer ser Presidente da República. E tem todo o direito de o querer. Reúne as condições constitucionais – é cidadão eleitor, português de origem, maior de 35 anos. A sua experiência política é longa, foi várias vezes ministro e liderou o PSD.

Não sei – ninguém sabe – se esse seu desejo se poderá concretizar. Mas confesso que não vejo qualquer vantagem neste pré-posicionamento a tão longa distância do ato eleitoral. O próprio tem, contudo, leitura diferente, pois entendeu que este era o momento adequado. Discordo, portanto, mas respeito.

De imediato, a especulação sobre outros possíveis protocandidatos começou e alguns deles já reagiram.

À direita, Pedro Santana Lopes remeteu a decisão sobre uma possível candidatura para junho ou julho do próximo ano. Durão Barroso colocou-se, de forma taxativa, fora da corrida. Paulo Portas declarou que a prioridade deve ser retirar António Costa do poder nas legislativas de 2025. E Pedro Passos Coelho estará disponível?

À esquerda, Augusto Santos Silva manifestamente quer. E veio dizer que não enjeita qualquer candidatura, incluindo a presidente da sua junta de freguesia. Álvaro Beleza lançou o nome de Francisco Assis. Mário Centeno está à espreita, como o demonstra a gestão política que faz do cargo de Governador do Banco de Portugal, de que a prova mais recente foi a edição, no site da instituição, anteontem, de uma original – e inacreditável – análise pessoal, que intitulou “Encruzilhada de políticas”. E António Guterres terá interesse, apesar de o seu mandato como secretário-geral das Nações Unidas só terminar em dezembro de 2026?

Neste contexto, convém recordar que, entre nós, e diferentemente do que sucede noutros países, as candidaturas presidenciais, constitucionalmente, não são partidárias, mas propostas por um mínimo de 7500 e um máximo de 15000 cidadãos eleitores.

Sabemos que não é isso que se passa, muitas vezes, com o PCP e o Bloco de Esquerda (ou, mais recentemente, com o Chega), que apresentam candidatos próprios. Mas, no que toca aos principais partidos, o impulso parte, normalmente, dos interessados, ao que se segue uma decisão de apoio. E há, inclusive, situações em que, tácita ou expressamente, dão indicações de voto no incumbente, abdicando de um candidato próprio. Foi o que sucedeu em 1991 com o PSD, relativamente a Mário Soares, ou com o PS, em 2021, face a Marcelo Rebelo de Sousa.

Pelo meio, não pode esquecer-se os candidatos independentes. Uns que o são verdadeiramente, como Fernando Nobre em 2011, e outros que surgem em discordância (por vezes, até em rutura) com o partido de que são militantes, como Manuel Alegre em 2006 ou Ana Gomes em 2021.

Aqui chegados, é importante lembrar que o nosso sistema de governo, embora de natureza semipresidencial, se afasta, em aspetos essenciais, do arquétipo francês. Neste, o Presidente tem uma intervenção direta, por razões políticas, mas também constitucionais, na governação. Em Portugal, o Presidente preside, mas não governa. Fiscaliza, arbitra, resolve crises, tenta criar consensos.

É certo que, em particular nos segundos mandatos, e por razões nem sempre similares, se têm gerado conflitos entre o Presidente e as maiorias parlamentares (e governativas), muitas vezes indesejáveis e perniciosos, com responsabilidades repartidas. Sucedeu com Mário Soares e Cavaco Silva, com Jorge Sampaio e Durão Barroso e Santana Lopes, com Cavaco Silva e José Sócrates e, agora, com Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa. Razão acrescida, aliás, para uma ponderação séria sobre o estabelecimento de um mandato presidencial único, embora prolongado para sete anos, como propõe o PSD no âmbito da revisão constitucional em curso.

Mas, há algo que é inegável: entre nós, o lugar central do sistema é sempre ocupado pelo Governo. Mesmo nas situações em que não beneficia de uma maioria absoluta, assente ela num só partido, numa coligação ou num acordo de incidência parlamentar.

É ao Governo que cabe a condução diária, interna e externamente, dos assuntos públicos. É da sua competência ou incompetência que, antes do mais, depende a resolução (ou não) dos problemas que nos afectam e a melhoria (ou não) das condições de vida dos cidadãos.

Diz-se, numa conhecida passagem do Eclesiastes, que para tudo há uma ocasião certa; há um tempo certo para cada propósito. Ora, antes das presidenciais muita água passará debaixo das pontes. Em outubro de 2025, teremos o sufrágio para a Assembleia da República. E, como prelúdio deste (ou, se se quiser, como primeira volta), em 2024, as europeias. É, pois, aí, que, eleitoralmente falando, os partidos têm de se concentrar.

Deixemos, pois, as ambições pessoais (conquanto legítimas) para os próprios. Resistamos à tentação de discutir o que não é, neste momento, importante. Foquemo-nos no que é realmente prioritário. Todos, mas, em particular o Governo e o Partido Socialista, que, com a sua inépcia, continuam, diariamente, a hipotecar o nosso futuro coletivo.