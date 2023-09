O veículo elétrico enquanto ativo estratégico da Transição Energética

O novo paradigma é este: o veículo elétrico (VE) não é apenas uma viatura e um equipamento de consumo. É também um ativo estratégico porque tem a capacidade de armazenar energia. Por outro lado, o utilizador do veículo elétrico (UVE) pode ser um agente ativo do sistema elétrico ao disponibilizar a sua viatura para prestar serviços de rede, por via da flexibilidade do VE.

Os benefícios na adoção de um VE em detrimento de um veículo de combustão interna são indiscutíveis. A única desvantagem poderá estar, em determinados casos, no custo inicial da viatura, mas esta rapidamente se desvanece quando se tem em conta os custos de operação, utilização e manutenção, que são significativamente mais baixos. Existem várias vantagens económicas e ambientais em optar por um VE, assim como diversos incentivos financeiros para a aquisição, maiores acessibilidades e benefícios fiscais disponíveis, tais como isenção de IUC ou dedução do IVA (para as empresas), entre outras. A imposição deste modo de mobilidade inteligente e sustentável ocorrerá no médio prazo pela Comissão Europeia, uma vez que em fevereiro de 2023, a legislação que proíbe a venda de veículos ligeiros movidos a combustíveis fosseis a partir de 2035 foi aprovada pelo Parlamento Europeu.

A maioria dos UVE carrega os VE em casa ou no seu local de trabalho – opções mais cómodas e economicamente mais vantajosas, sendo estes locais cada vez mais eletrificados e que, em alguns casos, já beneficiam de produção de energia local a partir de fontes renováveis, por via do autoconsumo individual ou coletivo.

No âmbito do autoconsumo e das Comunidades de Energia Renovável (CER), há uma multiplicidade de ativos energéticos, desde logo, unidades de produção de energia renovável, baterias, inversores, VE, carregadores de VE – convencionais, inteligentes ou bidirecionais, assim como equipamentos elétricos controláveis, designadamente frigoríficos, bombas de calor, sistemas de AVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado), termoacumuladores, etc., que podem ser geridos por sistemas específicos de gestão de energia, otimizando os fluxos energéticos na CER, e no futuro, em estreita cooperação com a rede, oferecendo-lhe serviços de flexibilidade.

A otimização dos fluxos energéticos numa CER deverá ocorrer através de uma plataforma robusta, baseada em algoritmos sofisticados, assentes em inteligência artificial, que orquestram os fluxos energéticos de produção, de consumo e de armazenamento de que dispõe. É absolutamente inquestionável o contributo dado pelo VE, enquanto ativo energético da CER que:

1. Carrega a bateria de forma inteligente (em sintonia com a casa, assegurando que responde às restrições e preferências do UVE, de acordo com a potência disponível, e da disponibilidade de produção renovável e armazenamento local), usufruindo sempre que possível de uma tarifa mais baixa ou, quando há excedente, de energia produzida localmente;

2. Possui uma bateria descentralizada, capaz de fornecer energia à casa, rede ou CER, sempre que se justifique, podendo existir remuneração pela flexibilidade de energia fornecida.

Nesse sentido, o VE, pela capacidade de armazenamento de que dispõe e por ser uma carga altamente flexível, pode desempenhar um importante papel na transição energética e no desenvolvimento de novos mercados de energia, tais como os mercados de flexibilidade, em que os consumidores de energia podem, de forma agregada, oferecer flexibilidade à rede, dando resposta às suas necessidades para uma melhor gestão da mesma, reduzindo a necessidade de investimentos avultados para a sua resiliência e equilíbrio.

Para isso, é crucial continuar a apostar em soluções que incentivem a aquisição e o uso do VE, assim como em sistemas inteligentes que facilitem e simplifiquem o seu carregamento, estimulando a participação dos VE e dos UVE enquanto agentes ativos para a transição energética. Por outro lado, é imprescindível uma atualização do quadro legal e regulatório em matéria de mobilidade elétrica, atualmente regulado em Portugal pelo Decreto-Lei n.º 39/2010, de 26 de abril, mas que carece de mais inovação, de mais flexibilidade e de mais liberdade para o desenvolvimento de potenciais novos mercados locais de energia e de novos modelos de negócio, com o UVE no centro da ação. Desde logo, será necessário permitir que as atividades de mobilidade eletrica sejam desenvolvidas por agentes de mercado habilitados para o efeito, como por exemplo os agregadores. Será, ainda, necessário eliminar várias barreiras para o desenvolvimento das atividades de mobilidade elétrica como, por exemplo, a comercialização ser exclusiva por parte dos Comercializadores de Eletricidade para a Mobilidade Elétrica (CEME) que, por sua vez, têm atualmente de ser Operador de Ponto de Carregamento (OPC), entre outras condicionantes.

Estando a mobilidade elétrica no âmbito da energia e sendo uma forma eficaz de promover a eficiência energética, é crucial um maior sincronismo entre os dois setores, nomeadamente ao nível do Decreto-Lei n.º 15/2022, de 14 de janeiro, que estabelece a organização e o funcionamento do Sistema Elétrico Nacional. Essa legislação aplica-se às atividades de produção, armazenamento, autoconsumo, transporte, distribuição, agregação e comercialização de eletricidade – estas últimas absolutamente cruciais em matéria de mobilidade elétrica, não sendo, contudo, o Decreto-Lei aplicável às atividades no âmbito da mobilidade elétrica.

A correta aposta na mobilidade elétrica estimula a descarbonização da economia e da sociedade, pois é uma excelente forma de promover a eficiência energética e impulsionar a integração de energias renováveis, colocando o utilizador final no centro da ação, podendo usufruir do seu VE enquanto ativo estratégico da transição energética capaz de contribuir para combater as alterações climáticas.