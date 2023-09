Um padre DJ a andar pelo mundo é mais crístico do que o padre a picar o ponto. Aliás, a Igreja beata fechada nos templos é paradoxalmente o sonho dos inimigos da fé: estes querem uma Igreja enterrada nas catacumbas, fora da cidade, fora da rua, fora do contacto normal e descomplexado com as pessoas. O beto beato que pede uma missa em latim e que vê o demónio num padre DJ é o sonho dos jacobinos