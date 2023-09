Pode ser uma idealização do passado, mas tenho ideia de ter havido um tempo em que os Presidentes da República marcavam reuniões do Conselho de Estado porque queriam ser realmente aconselhados. Ou porque queriam sinalizar o primeiro passo para uma decisão importante. Como é óbvio, não se marcavam segundas partes de reuniões, para meses depois, porque aqueles eram momentos solenes, com gravidade política.