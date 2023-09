As seis falácias do ministro da Economia

O ministro da Economia e do Mar publicou no último número do Expresso um artigo que é intelectualmente pouco sério por três razões: (1) por exibir dados escolhidos a dedo e de períodos a feitio, sem os enquadrar no conjunto da economia; (2) porque aponta sucessos do passado como se fossem dos últimos sete anos e sem o referir; (3) porque enumera um conjunto infindável de tecnologias sem mostrar o seu impacto, se existente, na economia portuguesa. Aliás, esse é o hábito do ministro, de em palestras e conferências consumir o seu tempo a debitar nomes de tecnologias extraordinárias com alguns adjetivos delirantes à mistura, o que permite uma certa modernidade, mas não contribui para resolver os problemas da economia nacional.

No seu texto o ministro aponta “seis vértices” virtuosos de um hexágono que importa estudar, a que eu chamo seis falácias.

Primeira Falácia – Trata a “pujança dos sectores exportadores” que segundo o ministro “são ajudados por um conjunto de políticas públicas de promoção da marca Portugal no exterior”, para acrescentar de seguida num assomo de verdade, “desde logo no turismo”. O que o ministro não diz é que os 50% de exportações sobre o PIB são largamente insuficientes em países com pequenos mercados internos como é o nosso caso, razão por que os outros países da nossa dimensão da União Europeia exportam entre 70% do PIB e os 105% da Irlanda. Também não disse que o crescimento das exportações da indústria nacional se devem em grande parte a sectores criados e desenvolvidos nos idos da EFTA e do PEDIP/AutoEuropa.

Segunda falácia – “A diversificação”. Como é evidente em qualquer economia aberta existe um processo de diversificação e, em princípio, existe crescimento. O problema surge apenas quando o ministro sugere que “o azeite e óleo; vegetais e frutas; serviços informáticos; fabricação de máquinas e instrumentos de precisão; metais e produtos metálicos;” têm alguma coisa de relevante a ver com o presente Governo do PS.

Terceira falácia – “Investimento directo estrangeiro (IDE)”. Aqui a falácia resulta de enquanto eu posso enumerar um conjunto de grandes empresas industriais que investiram em Portugal ao longo dos anos e até algumas que estão a fazer grandes investimentos em Espanha, o ministro não iluminou o meu conhecimento com os exemplos concretos, para podermos avaliar quais as tecnologias utilizadas, que quantidade e tipo dos empregos criados, que exportações e o seu valor para o futuro do País. Se estamos a falar do hidrogénio ou afins, vamos todos esperar para ver.

Quarta falácia- “Inovação e registo de patentes”. Aqui, entre outras afirmações que eu não sei confirmar, há uma afirmação interessante: “a criação de centros tecnológicos que trabalham de perto com as empresas”. E eu que pensava que a criação dos centros tecnológicos teria sido obra do ministro Luís Mira Amaral há mais de 30 anos.

Quinta falácia – “A profunda transformação da força de trabalho”. O Ministro afirma que temos mais licenciados do que a média de União Europeia, mas fiquei sem saber se descontou os que emigram. Vem depois a afirmação de que o País “revela capacidade para reter talento”, a que se segue o acrescento piedoso: “apesar de algumas saídas para o exterior”. Algumas, senho Ministro? Segue-se que concordo por experiência própria com a parte do texto onde se afirma:” Pessoas mais qualificadas significa empresas mais inovadoras e produtivas “. Só que fiquei sem saber se o Senhor Ministro da Economia saberá que mais de 90% das empresas portuguesas são muito pequenas, na esmagadora maioria são comerciais, que na generalidade não crescem, que sobrevivem e mal no mercado interno, razões por que morrem aos milhares em cada ano, sendo substituídas por outras semelhantes e que isso acontece, em grande parte, por deficiência de qualificações. Ainda sobre a força de trabalho, acontece que estamos a substituir emigrantes portugueses licenciados por imigrantes sem qualificações.

Sexta falácia – “Desenvolvimento de empresas tecnológicas”. Escreve o ministro: “Entre as dez empresas mais valiosas do país, em termos do seu valor de mercado, cinco são tecnológicas, que não existiam a alguns anos.” Sem saber quais são não posso avaliar o seu valor para a produtividade, para o emprego ou até a sua capacidade de sobrevivência. Fiquei, todavia, curioso sobre se as outras cinco são, ou não, também tecnológicas, porque sendo das maiores que temos em Portugal, estou certo de que empregarão também as mais modernas tecnologias. Aliás, todos sabemos que a tecnologia é hoje uma das fontes do crescimento das empresas, mas sabemos também que sendo isso necessário não é suficiente. Por exemplo, a Irlanda, que é hoje o país da União Europeia de maior sucesso económico, antes de apostar na tecnologia apostou na educação e na formação profissional, no investimento estrangeiro e, veja lá Senhor Ministro, na redução dos impostos.

Em resumo, este texto do ministro António Costa Silva poderá fazer parte do esforço do Governo de transformar as pedras em pães, que é a especialidade da família socialista, mas não é uma amostra convincente do futuro da economia portuguesa. Por outro lado, acabei de ler que peritos europeus alertam para a “má gestão e aplicação” do PRR, o que confirma a minha própria opinião publicada há meses, em conjunto com algumas, poucas, propostas alternativas e uma síntese estratégica de uma página sobre o futuro da nossa economia, que assumo o risco de dizer é bastante mais explicativa e útil do que este texto do ministro da Economia e do Mar.