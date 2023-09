Costa quer regresso da troika para a habitação?

O primeiro-ministro ensaiou mais um truque mediático para tentar aligeirar as suas responsabilidades pela crise na habitação. A mais recente carta à Comissão Europeia é um mero número de ilusionismo popular que procura colocar em Bruxelas o ónus da solução para um dos principais problemas que o seu governo não consegue nem resolver nem minorar, apesar de todo o financiamento que recebeu da UE.

Importa recordar que foi o próprio António Costa que, quando da apresentação da proposta portuguesa, o famoso PRR, para mobilizar os fundos europeus atribuídos especialmente para fazer face aos prejuízos da pandemia da covid-19 definiu a habitação como beneficiário principal das verbas da bazuca europeia.

Na altura, e verificando que a pandemia nada tinha a ver com a habitação, ficou claro que a última solução depois de várias medidas falhadas por António Costa era aproveitar a liquidez da resposta à covid para fazer os investimentos públicos que tinha adiado desde que tomou posse. A habitação era apenas um desses exemplos, além das estradas, ferrovia, portos, novos hospitais e outras infraestruturas cuja renovação ou investimento Mário Centeno tinha obrigado a adiar. Na altura escrevi que para esse tipo de investimentos era mais sustentável que o Governo recorresse aos créditos do BEI, com juros próximos de 1%, e que as verbas do PRR deveriam ser executadas em investimento reprodutivo ou no fortalecimento da resiliência do país.

Tendo em conta que o PRR português foi aprovado em junho de 2021 é espantoso como o primeiro-ministro se atreve hoje a pedir a Bruxelas que nos resolva o problema da habitação quando é fácil verificar que não só a União Europeia autorizou a mobilização do PRR para investimentos na habitação no montante de 2733 milhões de euros como deu carta branca a António Costa para os aplicar da forma que o governo português considerasse mais adequada. Aliás, foi isso mesmo que ainda ontem a porta-voz da Comissão Europeia recordou aos jornalistas presentes no briefing diário da Comissão, naquilo que pode ser considerado uma humilhação pública do primeiro-ministro português.

Depois de Portugal se ter livrado da troika e da gestão sob tutela da União Europeia, FMI e Banco Central Europeu depois da irresponsabilidade do anterior governo socialista liderado por José Sócrates, fica a sensação que o atual primeiro-ministro quer que uma entidade externa venha, mais uma vez, fazer aquilo que o Governo se revela incompetente para fazer.

A habitação não é uma das matérias de competência da União Europeia apesar dos vários biliões de euros que Bruxelas, nos diferentes Programas-quadro e no recente PRR, já destinou aos Estados-Membros como Portugal para investir em habitação. Infelizmente nem todos os municípios ou governos utilizaram competentemente estas verbas ao longo dos anos e por essa razão, ainda hoje, temos diversos “bairros de lata” em concelhos urbanos como Loures, Almada, Seixal, Barreiro ou Setúbal.