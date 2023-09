Cães no porão do avião? Não!!!!

Em Portugal calcula-se existirem cerca de 3 milhões de cães, com o estatuto de “animais de companhia”… quase tantos como os simpatizantes de um conhecido clube de futebol! A acreditar neste valor, referido por várias fontes, designadamente oficiais, pode estimar-se em mais de dois milhões o número de lares onde há cães.

Sendo os cães pertença de todos os estratos sociais, alguns dados referem haver um aumento muito grande no número de pessoas da chamada “classe média” que têm cão. Afirmando-me desde já como parte interessada (Chopin, o meu canídeo, não me perdoaria que não o mencionasse), é conhecido o efeito terapêutico físico, psicológico e social que um cão tem sobre nós,– tornamo-nos mais humanos e mais assertivos, individual e socialmente, quando temos um cão, e o efeito calmante de viajar connosco, designadamente em situações de ansiedade como as viagens de avião, é uma evidência. É a Ciência que o prova, e eu afirmo-o com todo o gosto, baseando-me nela, porque é ela que me norteia. E a “classe média” é a que mais viajantes tem, por razões óbvias.

Vem isto a propósito da inexplicável intransigência das companhias aéreas relativamente ao transporte de cães na cabina dos aviões. Vejamos, então:

As companhias aceitam cães que, com a caixa de transporte, não ultrapassem 7-8 kg. Curiosamente, estes “mini-cães” são os mais barulhentos (é bem conhecida a “síndroma de bravata do cão pequeno”) e, portanto, os que mais incomodariam os outros passageiros. Todos os pilotos e assistentes de bordo com quem falo, e são muitos, desaconselham fortemente o transporte no porão, porque exige sedação, esperas debaixo de sol ou calor intenso, ruído dos motores, ansiedade de separação, stresse pós-traumático – enfim, algo que roça o maltrato, uma questão mais aguda quando cada vez há (felizmente) mais cães resgatados de canis, mas que trazem um passado traumático na “bagagem”. Vivendo em Portugal, tenho feito várias viagens com o meu cão, mas de carro – o máximo que fiz foi ir a Paris, mas convenhamos que é muito cansativo, sobretudo quando não se dispõe de muitos dias livres. Uma pesquisa rápida num motor de busca revelou-me que existem algo como, em números redondos, 50 voos semanais sem escala para Bruxelas, mais de cem para Paris e quase 150 para Londres. Quando ficamos num “hotel pet friendly” paga-se uma taxa, variável. O meu conhecimento incide sobre Portugal, Espanha e França, e tenho visto de tudo: desde os que não cobram nada, aos que cobram uma diária, aos que cobram pela estadia – argumento? “É conveniente uma limpeza “especial””. Acreditemos que sim e não discutamos os critérios (embora a “doutrina divirja”). Contudo, se a questão é a limpeza “especial”, porque não reservar, no meio dessas dezenas de voos semanais, três ou quatro pet-friendly em que todos os viajantes já sabiam que poderiam ter um cão como companhia – não deixa de ser paradoxal o argumento das “sensibilidades dos passageiros” porque se for o tal “cão+caixa” com menos de 7 kg, ninguém pergunta aos outros passageiros se têm alergias ou inibições, medos ou seja o que for! As companhias aéreas queixam-se de terem poucos clientes – andamos, aliás, a pagar a nossa transportadora “de bandeira”… havendo tantos milhões de portugueses com cão e gostando deles como da família (eu, “pecador” me confesso), não seria razoável reservar alguns voos para o centro da Europa, com duração curta (menos de 3 horas) e permitir que os cães viajassem dentro da cabina? Com trela, claro. Com açaime, óbvio. Pagando algo, sim. Em voos a horas “incómodas”, pode ser! E com todas as vacinas em dia, óbvio. Ainda por cima, a Ciência também mostra que o ladrar de um cão, num avião, causa muito menos stresse do que, por exemplo, um choro de bebé. A presença de um cão acalma os humanos, além de que os cães não fazem as suas necessidades dentro de espaços “com teto” e aguentam muito mais tempo do que os humanos; pelo contrário, muitos destes deixam as casas de banho dos aviões num estado de imundície obscena, para lá dos que se emborracham e uivam e zurram a viagem toda.

É altura de dizer “queremos viajar com os nossos cães!” e “No porão, não!” e as companhias aéreas facilitarem essa vontade, que não é um capricho, mas uma necessidade. Um direito nosso, um dever delas!

Nunca encontrei uma contra-argumentação que me satisfizesse. “São as regras!”, dizem, mas a regras fazemo-las nós, humanos. Eu sei que o Tribunal Constitucional considera os cães como “coisas”, mas “coisas” que dão muito jeito a farejar doenças, droga, resgatarem vítimas de catástrofes, servirem de mensageiros nas guerras, detetarem explosivos, ajudarem invisuais ou crianças com autismo, apoiarem os depoimentos de vítimas de maus-tratos e violência doméstica, etc. Qual a companhia aérea que terá a coragem de ser pioneira num assunto que já deveria estar mais do que resolvido? Fica o desafio!

Chegou a altura destes milhões de portugueses exigirem alguma bonomia no que corresponderia nem a um décimo das viagens que as companhias aéreas fazem para as principais capitais do centro da Europa. Depois, daí, seria fácil alugar um carro e percorrer o Velho Continente, ainda vedado a quem teve, neste caso o infortúnio, de nascer no extremo sudoeste, ter um cão e amá-lo, e desejar protegê-lo.