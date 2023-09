As Causas. Chouriços, espantos, curiosidades e mais coisas do Verão

Visto daqui, com a informação disponível, ele parece ser um “ grunho ”: coça a genitália para as câmaras de televisão ao lado da Rainha Letícia e da sua Filha, empoleira-se no colo de uma jogadora, rouba-lhe um pequeno beijo na boca que em todo o caso está a léguas em erotismo do célebre trocado entre os comunistas Breznhev e Honecker, que se recorda.

Como na “ Vuelta ” em curso em Espanha, Marques Mendes saltou do pelotão para ganhar uma pequena meta intermédia para a classificação por pontos. Não é mais do que isso, mas é tudo isso também.

Há três semanas fiz o anterior programa. Férias são férias. Mas, entretanto, aconteceu muita coisa: umas curiosas, outras espantosas no sentido espanhol do termo, outras que não foram mais do que encher chouriço e até algumas que foram relevantes.

O comportamento de Rubiales é inconcebível, mas não é uma violação. É o afloramento de um “ power trip ” e a repetição de um padrão do mundo do futebol.

Nada disto é admissível, mas nada disto é materialmente diferente das molhadas dos e das futebolistas no meio do chão, dos abraços excessivos, da falta de distância (a que antigamente se chamava boa educação), da negação do respeito mútuo e … de algum pudor.

CERTIDÕES DE ÓBITO: O RECEIO DOS BUROCRATAS

A curiosidade do mês pode ser uma decisão histórica da Ministra da Justiça, e cito do “Público”: “a certidão de óbito deixa de estar limitada a um prazo de validade [de 6 meses] e passa a dar acesso à informação por tempo indeterminado”.

A curiosidade, como é evidente, reside nos insondáveis desígnios dos burocratas que tinham receio de que viesse a ser usada uma certidão antiga para provar uma morte, não fosse o defunto ressuscitar e, ao contrário de Cristo, decidir ficar a deambular por este paraíso terreno chamado Portugal.

Mas, mais ainda curioso, é que a proposta de enterrar esta estupidez e passar-lhe certidão de óbito válida para toda a eternidade tinha sido feita pelo deputado da IL, Guimarães Pinto, em maio na Assembleia da República. Mas, vendo nisso por certo uma perigosa deriva neoliberal anti-Estado, o PS e o PCP votaram contra essa proposta, que agora a Ministra desenterrou.

Já estou a salivar à espera do Verão de 2024, para ver se conseguem algo semelhante.

SÉRGIO GODINHO: “LIBERDADE” + REDUÇÃO IRS

Mas também aconteceram quatro coisas relevantes.

A primeira delas foi o veto político do Presidente ao pacote legislativo “Mais Habitação” e os argumentos que foram usados.

Outra foi o anúncio pelo CEO do SNS, Fernando Araújo, da “Nova organização dos cuidados de saúde”, que o portal do Governo afirma ser “a grande reforma do SNS”.

A terceira foi a promulgação do Decreto-Lei sobre carreiras dos professores, depois do Governo terá acrescentado – a pedido do Presidente - o advérbio “designadamente” deixando “uma porta entreaberta” para se continuar a negociar, ainda que não fosse explicitado que pudesse ser nesta legislatura, ou seja antes de 2026.

A quarta coisa relevante, sempre falando no plano nacional, foi o anúncio por fonte governamental de que o Orçamento vai baixar o IRS para contribuintes com rendimento bruto entre 14 e 49 mil euros brutos, ou seja as “classes médias”, curiosamente coincidindo com a proposta que em setembro de 2020 aqui fiz para reduzir 25% do IRS para esse mesmo grupo de rendimento.

O que tem de mais relevante esta realidade é que assim se definem o que vão ser os temas do debate político no ano que agora começa e vai culminar com as eleições europeias em 9 de junho de 2024: Habitação, Saúde, Educação e Impostos.

Os temas parecem saídos da famosa canção revolucionária que Sérgio Godinho lançou em 1974 com o nome “Liberdade”. Só não estava lá a baixa de impostos…

E nesse sentido é importante frisar que a oposição de Direita moderada já fez o seu trabalho de casa, com propostas divulgadas sobre esses temas, que talvez os media acabem por debater.

O que significa que, em termos de vida democrática, começamos bem o ano… se não se optar por encher chouriço presidencial em vez de dar prioridade a estes temas.

UM ANO DE ARMADILHAS, CONFRONTAÇÕES E LUTA PELA CLASSE MÉDIA

Algumas consequências vão resultar destes quatro temas e do seu conteúdo.

A primeira é que o Presidente da República armadilhou o Governo no tema da Habitação e da Educação, tentando que neste ano haja forte contestação (Educação) e que em 2026 fique claro que o pacote Habitação se saldou por um fracasso.

A segunda é que o Governo optou por não evitar a confrontação, pois (i) na Educação já revelou que nesta legislatura não vai ceder mais nada aos professores e (ii) na Habitação atou-se ao mastro, qual Ulisses, para não ouvir as sereias de Belém, não cedendo nada a Marcelo... mas apostando tudo para culpar do fracasso em 2025 as grandes autarquias controladas pela oposição.

A terceira é que a “grande reforma do SNS” agora anunciada – que me parece ir claramente na boa direção – como todas as reformas começará por desagradar muito a poucos antes de poder ter os efeitos necessários para agradar a muitos, ou seja aos utentes da Saúde.

A quarta é que – com dados Pordata de 2021 - os beneficiados com a redução do IRS na anunciada proposta do Governo (os que pagam a taxa marginal entre 26,5% e 43,5%) correspondem a 2.276.273 agregados familiares (incluirá mais, se o limite máximo da medida de redução for por indivíduo e os dois cônjuges trabalhem), ou seja 40% dos agregados familiares, e deixa de fora apenas 354 882 (cerca de 6%) agregados familiares com maior rendimento, o que já prenuncia a estratégia em relação às propostas do PSD e da IL.

Voltarei a todos estes temas para os desenvolver nas próximas semanas.

TABELAR AS RENDAS. PARA QUANDO TUDO O RESTO?

Apenas um cheirinho sobre um tema ligado ao pacote da Habitação e que será a decisão política de não deixar aumentar as rendas de acordo com as normas legais e regulamentares aplicáveis.

Depois de impor um limite de 2% para este ano, quando as rendas subiriam 5,43%, não vejo como o Governo pode não fazer o mesmo quando as rendas subiriam 6,94%, a maior subida em 30 anos.

A minha opinião é conhecida:

Isto é uma expropriação de rendimento de investidores que ninguém avisara que poderia acontecer; Sendo restrita a um setor, é por isso discriminatória; Não sendo inserida numa política ativa de afastar investidores do setor imobiliário (como se fosse uma “sin tax”), não faz qualquer sentido macroeconómico; E tem evidentemente efeitos perversos, entre os quais criar incentivos para “exportar” poupanças para o exterior.

E a esse propósito vejam o gráfico que demonstra que apenas em 8% dos contratos as rendas são superiores a 650 euros por mês, o que ajudará a perceber ainda melhor a insensatez.