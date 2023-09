Afinal a cartinha era mesmo para quê?

Ao ouvir ontem a porta-voz da Comissão Europeia tratar com cara de pau a tal carta do governo português sobre uma política comum de habitação, senti vergonha alheia. Então o Governo não sabe que há uns dinheirinhos no PRR e que há aquela coisa da “coesão”, e que compete ao âmbito nacional a decisão sobre projetos e afins, e temos que ouvir a senhora a lembrá-lo aos nossos cartantes? Van der Leyen, mais diplomata, anunciou que vai estudar o assunto, que tanto a apoquenta, o que dá na mesma