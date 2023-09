A “fiscal season” do PSD e o “fiscal tale” da IL

O PSD anda indisposto com os cofres do Estado. Acusa o Governo de os atulhar com o “excesso de receita fiscal”. Longe vai o tempo do seu fetiche pelos ditos cofres. Durante anos, recriminou o PS por irresponsabilidade orçamental. Agora, recrimina-o por excesso de responsabilidade orçamental. Vai daí, trocou a “silly season” por uma “fiscal season” e veio propor, com pompa, uma descida do IRS.

O “excesso de receita fiscal” de que fala o PSD deve-se, como é sabido, à inflação (em 30%, diz o Banco de Portugal). Mas também se deve ao “excesso” do crescimento económico do país por comparação com os congéneres europeus, em 2022, e ao “excesso” das contribuições sociais decorrentes de uma taxa de desemprego historicamente baixa e de um máximo histórico de população empregada.

O PSD, que gosta de zurzir no Governo porque, alega, este só atende ao conjuntural, veio propor ao país uma medida eminentemente conjuntural, ao mesmo tempo que despreza a trajetória eminentemente estrutural da redução da dívida pública ─ objetivo que noutros tempos defendia com fervor, por ser um fardo que pesa sobre o nosso futuro. E que conjuntura escolhe o PSD para propor a sua medida conjuntural? Uma conjuntura de incerteza quanto à evolução da guerra na Ucrânia, de estagnação das principais economias europeias e de acréscimo dos encargos com os juros da dívida.

É bom de ver que o PSD não teria este atrevimento estival se o país que diz estar no marasmo económico não tivesse crescido como cresceu em 2022. Tampouco se daria a tal exercício se não beneficiássemos de um equilíbrio das contas públicas que os governos de Cavaco Silva e a sua descendência nunca conseguiram alcançar. O Governo preocupa-se com a crescente imprevisibilidade da conjuntura internacional.

Ao contrário, o maior partido da oposição pretende tolher a capacidade do Estado fazer frente ao imprevisível, propondo uma espécie de “regra de ouro” para apresar o “excesso de receita fiscal” e colocar os partidos com assento parlamentar a regatear o seu uso, ao sabor do despesismo tático e de politiquices de ocasião. Aparentemente, o partido político com mais perspetivas de um dia suceder ao PS na governação ainda não percebeu que o excedente de receita fiscal é um seguro do Estado social em conjunturas internacionais difíceis, como é a atual.

Evidentemente, a proposta não é má em si mesma. Baixar o IRS está, de resto, nos planos do Governo, que vai desagravá-lo em 2024 – porque geriu as finanças públicas com prudência e sensatez. O IRS jovem, com isenções que começam nos 50%, viu duplicar o número de beneficiários em 2022. Insólita opção a do PSD: para se diferenciar do Governo, aproxima-se do Governo. Se é isto uma alternativa, vou ali e já volto.

Por sua vez, a Iniciativa Liberal continua a ventilar jovialmente o seu conto de fadas fiscal. “Nos países liberais os trabalhadores ganham mais”, lemos num dos seus outdoors mais recentes. Mas o conto ficou pela metade. Ao lado desse cartaz, a IL devia ter afixado um outro, onde se lesse: “Nos países liberais os trabalhadores pagam mais impostos”. É que os “países liberais” a que se refere a IL só podem ser os que são governados por forças políticas que, tal como a IL, têm filiação na ALDE (Aliança dos Liberais e Democratas pela Europa) e que, no Parlamento Europeu, integram o grupo Renew Europe, pastoreado por Emmanuel Macron (um liberal, dizem as más-línguas, apesar do Estado francês captar 60% de toda a riqueza do país).

Na UE, os países onde a principal força no Governo é do clã da IL são, atualmente, a França, a Bélgica, a Holanda, o Luxemburgo e a Estónia. Ora, com a exceção da Estónia, todos eles apresentam cargas fiscais em percentagem do PIB bem mais elevadas que no nosso país, quer falemos da carga fiscal em sentido amplo (que inclui as contribuições para a segurança social), quer falemos da carga fiscal estrita. E todos enfrentam sérios problemas em diversas frentes do Estado Social.

A Estónia apresenta uma percentagem de tributação ligeiramente inferior à nossa – e investe menos em políticas de proteção social. Mas e que dirão os espanhóis, os italianos, os gregos, que pagam mais impostos que os portugueses? Olha-se para o mapa da Europa e não se vislumbra o Éden fiscal da IL. A menos que o mapa que têm em mente seja o da Terra Média, saído da cabeça de Tolkien.

Em matéria de alívio fiscal, os liberais, por essa Europa fora, são crentes não praticantes. É o liberalismo utópico.