Passos em S. Bento, Portas em Belém

O país mediático, como se não tivesse problemas urgentes para resolver, andou entretido esta semana a discutir as Presidenciais de 2026. Acho bem: celebrar Woodstock no final de Agosto, de preferência com uma trip de alucinogénios em festivais de Verão sem pensar muito nas agruras do presente, sempre me pareceu coisa compreensível.

Mais a sério: o país pode, claro, continuar como está, neste equilibrismo presente do tipo tem-te, Maria, não caias, e assumida exiguidade de futuro. Enquanto houver um bago de arroz para distribuir, o Governo pode sempre alegar que está a pugnar pela solidariedade. E enquanto houver alguém a receber esse bago de arroz, haverá sempre um eleitor satisfeito e grato. Eis o país socialista: mais pobre, dependente de apoios, menos livre e com menos futuro. E, se os não-socialistas, se ocuparem a discutir um futuro a três anos de distância, tanto melhor para o PS.

Em Castelo de Vide, porém, os jovens do PPD deram sinais de não se resignarem a esta miséria e exibiram um invulgar entusiasmo com a sensatez. Lá, entre outras participações, destacaria Paulo Portas e Durão Barroso que, preclaramente, definiram o programa, as prioridades e o calendário.

Portas, sabiamente, avisou que "criar uma alternativa ao dr. Costa é mais urgente do que tratar da sucessão ao prof. Rebelo de Sousa"; que o PSD é o líder da oposição; e lembrou o caminho que o PSD e o CDS podem fazer juntos. Já Durão Barroso apelou à concentração "nas eleições europeias do próximo ano", que o PSD “deve ganhar”.

Sobre o cenário de caminho conjunto do PSD e CDS, porém, as pitonisas da São Caetano à Lapa já trataram de o afastar para as próximas eleições ao Parlamento Europeu. Talvez valha a pena lembrar, assim como quem não quer a coisa, que em 2019 o PSD elegeu seis deputados e o CDS um; e que se tivessem ido juntos, sem um voto a mais e graças ao método de Hondt, teriam eleito oito. Ficaram todos a perder, incluindo o PPE a quem o resultado global europeu interessa hoje talvez mais do que nunca, e como o Presidente da República, também esta semana, cuidou de lembrar. Parece, portanto, não fossem já as condições particularmente adversas, que vão repetir a dose, tornando a tal vitória de que Durão Barroso falava ainda mais difícil. Mas teremos tempo de cá voltar.

Voltando à precoce discussão sobre as presidenciais: debaixo dos céus há um tempo para tudo e um tempo certo para cada coisa. E este não é o tempo certo para esta discussão. Aliás, dissociar a questão presidencial – e dos putativos candidatos – da questão governativa é de uma ingenuidade só superada pela ingenuidade de querer antecipar o que quer que seja sobre esta matéria a esta distância de 2026, com tanto ainda por definir na vida política nacional; desde logo no PS e no PSD.

Dito e sublinhado isto, e para não me furtar ao debate da semana, se é para dar palpites sobre o futuro distante, também tenho os meus.

First things first, como se diz em bom português: Portugal precisa de se livrar do nefasto domínio do PS. Isso, agora, faz-se em São Bento. Para isso precisa do melhor Primeiro-ministro "disponível". Perfil? Alguém com experiência executiva, com uma visão para o país alternativa a "isto que temos", capacidade de mobilização de quadros fora dos partidos, coragem política e capital moral. E, claro, indiscutível capacidade de agregação eleitoral.

Por outro lado, com a globalização a dar lugar à geopolítica, com uma guerra na Europa, com os Estados Unidos com futuro incerto e instável e com um Pacífico pouco pacífico, ao futuro Chefe de Estado exige-se profundo conhecimento de política internacional, atenção permanente às tendências globais, designadamente em matéria de gestão de crises, perfeita noção do papel de Portugal no mundo e forte experiência diplomática. E, claro, que em 2026 tenha votos suficientes na primeira volta e capacidade de mobilização na segunda volta.

Parafraseando o outro senhor, sou um homem simples de gostos simples, contento-me com o melhor que há: Pedro (Passos Coelho) em São Bento, e Paulo (Portas) em Belém.

Dizem-me, com cautela, que é preciso avaliar a "taxa de rejeição" dos mais experientes e competentes (para dar resposta aos desafios que o país enfrenta) que a direita tem. Dizem-me, com cinismo, que nem todos no partido A ou no partido B aceitam um ou outro. Surpreendo-me: em política, e na oposição há tanto tempo, é sempre preferível a união e a destemperança dos adversários do que a sua indiferença. E é sempre mais recomendável cabeça fria do que pequena intriga.

Mas, claro, o país pode continuar como está. E a direita também.

