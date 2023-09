Obrigado, Operafest Lisboa

No final do século passado, quando entrei no curso de História no ISCTE, o meu propósito original era entrar no mundo do património cultural, restaurar, escavar, gerir museus, abri-los, fazer coisas diferentes; um museu pode ser um barco antigo do Tejo, um museu pode ser uma sala de espetáculos. Então a música não era de câmara? O tempo passou e a minha vida também, mas mantive essa raiz: quando entro num museu, começo de imediato a pensar no que se podia fazer – e normalmente em Portugal sinto que há muito a fazer, sobretudo na relação com as crianças. Mas as coisas estão a mudar.