A caixa que inventa presidentes

Na frivolidade política em que o PSD é especialista e Pedro Santana Lopes mestre, lançou-se, a mais de dois anos de distância, o debate sobre as eleições presidenciais. Sem oposição económica e social a um governo que lida com a crise inflacionista e o aumento das taxas de juro como a direita lidaria, com os cartuchos da habitação quase gastos, em que o discurso do PSD é igual ao da IL e não tem paralelo na direita europeia, e sem um líder que alguém acredite que vai chegar a primeiro-ministro (foi uma festa quando apresentou o 20.º pacote para um cheque fiscal), resta este vazio.