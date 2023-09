A Festa que nunca parou

A realização da Festa do Avante! em 2020 foi alvo de um linchamento político e mediático de uma envergadura colossal. Todos os grandes órgãos de comunicação social se mobilizaram nessa operação onde foram usadas todas as armas que o arsenal anticomunista conseguiu mobilizar.

O pretexto era a pandemia. A situação que se vivia do ponto de vista sanitário era real e preocupante, mas havia duas formas distintas de a abordar.

A primeira, dominante em termos políticos e mediáticos, era a de que o país devia parar, remetendo ao confinamento tudo o que fosse possível remeter, mesmo esquecendo aqueles que por garantirem serviços públicos e sociais indispensáveis nunca se poderiam remeter ao confinamento.

A segunda, adotada e defendida pelo PCP, era a de que deveriam ser tomadas todas as medidas de segurança sanitárias para permitir que a vida continuasse com a menor perturbação possível.

Defender esta segunda posição, num quadro marcado pela instigação do medo e pela imposição do confinamento como resposta a um problema que – sublinho - era um problema real, não era fácil.

A decisão de realizar a Festa do Avante! em 2020 foi uma decisão muito difícil. Foi tomada com a consciência de que seria necessário um esforço imenso e um estrito rigor no cumprimento de regras para que fosse possível realizar a Festa em segurança e havia também a consciência de que seria necessário enfrentar muitas incompreensões, para além da contestação de adversários e inimigos políticos que não deixaria de se fazer sentir.

Por decidir realizar a Festa, o PCP foi acusado de tudo. Foi acusado de negacionista, quando nunca o foi (sendo que os verdadeiros negacionistas foram tratados como maior complacência mediática). Foi acusado de ser responsável pelos focos epidémicos que resultariam da realização da Festa (que nunca se verificaram). Foi acusado de promover espetáculos que estavam proibidos quando os espetáculos não estavam proibidos (os promotores empresariais é que não estavam disponíveis para reduzir os seus lucros adotando medidas de segurança sanitária). Foram assustados e instrumentalizados os moradores e os comerciantes da zona contra a realização da Festa. Foram apontados a dedo os artistas que participaram e mobilizados outros artistas para os criticar, num tempo em que os trabalhadores das artes do espetáculo passavam as maiores dificuldades. E tudo isto servido por centenas de horas de um linchamento mediático sem contraditório onde batalhões de comentadores faziam uma numerosa fila para una dizerem “mata” e outros dizerem “esfola”.

Afinal a Festa realizou-se de acordo com todas as rigorosas normas de segurança determinadas pela Direção-Geral da Saúde, com menos pessoas como era previsível e exigido, mas sem que daí resultassem quaisquer consequências negativas em termos de saúde pública. Foi dado um magnífico exemplo de que era possível viver a vida apesar da pandemia, mas nenhum dos detratores da Festa teve a hombridade de se retratar dos impropérios com que a brindou.

Em 2022, a pretexto da falsificação da posição do PCP sobre a guerra da Ucrânia, acusado de ser apoiante da guerra, foi lançada nova operação política e mediática contra a realização da Festa do Avante! que chegou ao ponto de fazer uma espécie de lista negra, ao velho estilo da caça às bruxas Mccartista, acusando de putinistas os artistas que aceitaram participar na Festa do Avante!.

Este ano foi diferente. Em cada dia que passa mais evidente se torna para cada vez mais pessoas a justeza da posição do PCP (a real, e não a falsificada) sobre a guerra na Ucrânia e são cada vez mais as pessoas que se demarcam da posição dos países da NATO de incentivar a guerra até ao último ucraniano com o objetivo quimérico de enfraquecer a Rússia e que compreendem que esta guerra não só deveria ter sido evitada como o único caminho realista seria tudo fazer para encontrar quanto antes uma solução de diálogo que lhe pusesse termo.

Assim, não havendo uma campanha em curso suficientemente apelativa para a denegrir, a Festa voltou a ser relativamente apagada em termos mediáticos, isto é, voltou a ser praticamente ignorada na sua dimensão artística, cultural e de massas, para ser tratada como uma mera “rentrée” em que o secretário-geral do PCP faz um discurso no final.

A intervenção do secretário-geral do PCP foi um momento político marcante da Festa, evidentemente, pela forma detalhada como abordou a situação política nacional e internacional e avançou com um conjunto de propostas e iniciativas do PCP visando dar resposta aos problemas que mais flagrantemente afligem a maioria do povo português e que são dignas de toda a atenção política e mediática.

O ponto, porém, é que a Festa do Avante! não é uma qualquer “rentrée”. Para além da sua importância política, tem uma dimensão cultural, artística e de massas que a confirma como uma iniciativa ímpar e incontornável na vida política, social e cultural do país. Assim foi em 2023, com enorme sucesso de participação.