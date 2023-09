Os pré-candidatos na pré-escola

É impossível encontrar creches com vagas. Essa é a dura realidade que marca o início de setembro de muitos portugueses. Contudo, ao mesmo tempo em que as verdadeiras crianças não têm sítio para brincar durante o dia, fomos capazes de arranjar um recreio onde os senadores e os comentadores políticos deste país vão poder entreter-se. A instituição de ensino chama-se Falar das Presidenciais a Destempo e, como uma boa creche da elite, iniciou o período letivo mais cedo. Ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, a corrida presidencial em Portugal não tem primárias — tem pré-primárias. Incluem igualmente disputas entre figuras da mesma área política, só que são mais prematuras e, sobretudo, mais infantis.

