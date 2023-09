O mundo depois dos smartphones

Na última semana, usei o telemóvel 5h14m por dia, o que corresponde a uma subida de 13% em relação à semana anterior. Em minha defesa, leio os jornais no telemóvel, já me acontece ler livros no telemóvel e, quando há play-offs da FedEx Cup, ou Jogos Olímpicos, ou Roland-Garros, ou Mundiais de Atletismo, ou qualquer outra grande competição de um desporto de que goste, é frequente deixar o telemóvel ligado na RTP2, na SportTV ou no Eurosport, como lareira, para me fazer companhia no trabalho.

