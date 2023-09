Yevgeny Prigozhin

A história da vida de uma pessoa só pode ser contada quando termina. Antes do momento em que sabemos não ser mais possível cometer erros nem realizar grandes feitos, é prematuro falar. Podemos dizê-lo sobre uma biografia, mas não exatamente sobre um obituário. Num obituá­rio queremos saber o resumo. Compreendemos, por isso, que jornais como o “The New York Times” ou o “Financial Times” façam a recolha dos dados biográficos algum tempo antes da morte, para que os textos sejam imediatamente publicados. O passado não muda e os acontecimentos mais relevantes da vida de uma pessoa também não. O que poderia mudar no momento final? Uma conversão ao derradeiro sopro?

