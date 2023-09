O nome Wagner dado ao grupo por Dmitry Utkin, o falecido nº 2 deste exército de mercenários, terá sido uma homenagem ao músico Richard Wagner, compositor colocado, na História, como um dos precursores da ideologia nazi e que, ainda em 1850, por exemplo, escreveu um texto a defender a separação da arte judaica da arte alemã; como se a arte fosse não apenas cultura mas também biologia, algo que leva os genes dos seus artistas. Arte judaica classificada com um macabro carimbo J. Carimbo concreto e físico, ou mental e ideológico, que assinalaria, mais tarde, no mundo, aquilo que era para ficar num gueto, se fosse humano, e num armazém, se fosse matéria cultural. E depois, como bem sabemos, tantas vezes, humano e matéria seriam queimados em fogueiras distintas, mas paralelas, que funcionariam a três tempos: primeiro separava-se com marca negativa, depois queimava-se o trabalho e as obras, a seguir o trabalhador e os artistas. Richard Wagner participou ativamente no primeiro tempo — não é, portanto, um santo, isso é evidente.

