Transformar a economia e ganhar o futuro

A economia portuguesa está a passar por um profundo processo de transformação. Compreender esse processo e as suas consequências exige uma nova atitude e um novo pensamento económico.

Entre 2016 e 2022, o país tem crescido dez vezes acima do período entre 2000 e 2015. Em 2022, cresceu 6,7%. No primeiro semestre de 2023, o crescimento continuou. Este ciclo de crescimento parece sustentável porque assenta em fatores estruturais. Na base deste processo transformador da economia portuguesa está uma espécie de hexágono virtuoso com seis vértices.