Simplificar uma economia global complicada

Este ano, a economia global está cheia de surpresas intrigantes. O crescimento do produto interno bruto (PIB) do Japão está atualmente a ultrapassar o da China e as vendas a retalho em julho nos Estados Unidos foram o dobro da previsão consensual, apesar de a Reserva Federal dos EUA estar a implementar um dos ciclos de subida de taxas mais concentrados das últimas décadas.

No Reino Unido, o crescimento dos salários aumentou para uma taxa anualizada de 7,8% e a inflação subjacente manteve-se elevada, mesmo após 14 aumentos consecutivos das taxas pelo Banco de Inglaterra (e mais ainda estão por vir). Entretanto, o Brasil e o Chile reduziram as taxas de juro, divergindo das expectativas do mercado de que a Fed manterá as taxas elevadas durante um período prolongado.