Querido mês de Agosto

Uma coisa chamada Europa civilizada — que o Papa Francisco acusa de nada fazer para tentar pôr fim à guerra na Ucrânia e, pelo contrário, estimular a sua continua­ção — anda há uma semana profundamente entretida e embrenhada na discussão do beijo do século. Não, nada de comparável ao célebre “Baiser de l’Hôtel de Ville”, imortalizado pelo fotógrafo Robert Doisneau, mas sim o beijo que o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, pregou na boca de Jenni Hermoso, jogadora da equipa espanhola, acabada de se sagrar campeã do mundo. Desde a primeira página do “Le Monde” até toda a “imprensa de referência”, escrita, falada ou vista, não tem havido cabeça pensante da Europa civilizada que não se tenha apropriado do transcendente assunto para sobre ele lavrar a sua douta sentença. Para quem, como eu, se apercebeu tarde da importância do acontecimento, o atraso é agora irremediável para o apuramento da verdade dos factos, tamanhas são as sucessivas alterações das versões, as filmagens do crime e respectivos ângulos, a entrada em cena de cada vez mais testemunhas e juízes com opiniões definitivas. Terá o beijo sido espontâneo ou pensado? Dado na emoção do momento ou característico da banalidade do abuso sexual do personagem? Consentido ou forçado? Mútuo ou imposto? Foi ele que pegou nela ou ela que pegou nele? Ele abraçou-a ou ambos se abraçaram? A primeira declaração dela, retirando importância ao assunto, foi sincera ou forçada pela federação? E a declaração posterior, desmentindo a primeira, é afinal a verdadeira ou foi forçada pelo sindicato? Tudo, como se compreende, questões palpitantes, mas agora já ultrapassadas pela dinâmica da história. Luis Rubiales vai a caminho do cadafalso, expurgado de entre a gente civilizada pela Europa dos valores, a mesma que abandonou as mulheres do Afeganistão à barbárie talibã, e abandonado à sua merecida sorte pela UEFA e pela FIFA, as donas do jogo, hoje completamente seduzidas pelo dinheiro do mundo árabe, onde, como se sabe, as mulheres são tratadas com um respeito e uma dignidade de fazer inveja a Jenni Hermoso.

