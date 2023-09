Os banqueiros centrais sabem do que falam?

Todos os banqueiros centrais são felizes, mas cada qual à sua maneira. Dois acontecimentos dos últimos dias lembram-nos essa diferença: em Jackson Hole, nos Estados Unidos, realizou-se o costumeiro simpósio anual albergado pela Reserva Federal de Kansas City, onde alguns dos mais importantes banqueiros centrais anunciaram que os juros ainda podem subir, eles mandam; em Joanesburgo, na África do Sul, reuniu-se a cimeira dos BRICS, onde os seus dirigentes nacionais (China, Brasil, Rússia, Índia e África do Sul) anuncia­ram a inclusão de mais alguns países (Argentina, Irão, Etiópia, Egito, Arábia Saudita e Emirados), orgulhando-se de que o clube representa já uma fração do PIB mundial maior do que a do G7. No primeiro caso falaram os banqueiros das maiores potências económicas, o da Reserva Federal norte-americana, a do BCE, o do Banco de Inglaterra e o do Japão, ao passo que no segundo se ouviram os chefes dos respetivos Governos, ali os banqueiros não mandam.

