O poder da inércia

Há uma atávica tendência para a inércia na sociedade portuguesa. A um momento de explosão segue-se uma lenta passagem para a indiferença, até que a explosão desaparece num buraco negro, como se fosse uma inevitabilidade cósmica. É um país a duas velocidades. A que agita a política, a comunicação social e em especial as televisões, num frenesim que leva o Presidente da República a comentar a atualidade de calções em plena praia, como se alguma coisa estivesse mesmo a acontecer. E a do resto do país, que segue ao seu ritmo indolente e resignado, indiferente às manobras que animam os centros do poder.

