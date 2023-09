O maior da minha escola

Esta semana foi marcante para a vida de quase meia centena de milhares de jovens portugueses. Ficaram a conhecer a universidade onde vão estudar dentro de poucas semanas. Como sempre, tivemos a lista dos cursos com maior média — com as medicinas e as engenharias aeroespaciais a repetirem-se no topo — e as universidades a celebrar a preferência dos estudantes. Para muitos é um sonho que se cumpre. Para outros, entre os que não entraram na primeira opção, talvez frustração. Há, no entanto, um pequeno grupo a merecer a máxima atenção: os 2800 estudantes do novo contingente que reserva 5% das vagas para carenciados. São alunos que estão no primeiro escalão do abono de família e que recebem o nível mais alto de Ação Social Escolar. Neste primeiro ano do contingente, o número de alunos carenciados duplicou e é, em valor absoluto, o quarto maior de sempre.

