O beijo do macho ibérico

Não é difícil imaginar a adrenalina que empurrou Luis Rubiales para o contacto físico com quem partilhava ou a quem devia uma vitória histórica. Mas não é na maldade da intenção, que só o próprio pode conhecer, que se traça a fronteira do abuso. É na vontade do outro. Não resulta da natureza das coisas que um abraço seja diferente de um apalpão e um beijo na cara não seja o mesmo que um beijo na boca. São normas culturais de convivência. Quando alguém as ultrapassa unilateralmente, fá-lo por sentir que a sociedade será benevolente. Rubiales deu o despropositado beijo na boca de uma atleta subordinada porque a euforia libertou instintos masculinos vindos de séculos de poder sobre os corpos das mulheres. O oposto dificilmente poderia acontecer.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.