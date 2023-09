Laboratório de futuro

A escola primária da minha filha mais nova é um laboratório do futuro próximo do país. Eu diria que mais de 10% dos alunos já são filhos de estrangeiros, sobretudo brasileiros, mas também indianos, africanos, ucranianos e de diversas nacionalidades europeias. É uma mistura étnica mas também social: ali vemos filhos da classe média brasileira, que fugiram da insegurança, ao lado de filhos dos musseques brasileiros, que fugiram da fome; no Brasil jamais seriam colegas, o que não deixa de ser engraçado e talvez grandioso. Ali vemos filhos de doutorados e de empresários ao lado dos filhos da mulher a dias. Esta é a imigração que nos interessa: famílias que chegam para aqui viver ao nosso lado. Estas crianças integrar-se-ão na sociedade, serão tão portuguesas como os nossos filhos, serão amigos, colegas, maridos e mulheres, colegas. Nos valores morais e políticos e nos interesses económicos e demográficos, esta imigração é fundamental. Não há Portugal no século XXI sem integração de imigrantes.

