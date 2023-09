Homem não temporariamente só

É uma teoria que tem vindo a tropeçar em mim e já não posso evitar. E diz assim: os homens têm cada vez menos amigos. Há um declínio tão grande nas suas relações de amizade — seja esta vista como instituição ou como conceito — que se tornou numa preocupação. Tudo terá piorado com a pandemia, dado que as relações se deslaçaram ainda mais. Mas a crise já vinha com as redes sociais, a falta de tempo para fazer as mais pequenas coisas e pelo facto de os homens serem... homens. Pode argumentar-se: mas não havia uma “epidemia de solidão”? Se sim, para quê dentro da “economia da amizade” criar essa singularidade masculina? Li no “El País” um belo texto sobre este tema, escrito por Miquel Echarri, que me fez ver que isto já não é coisa só do lado de lá do Atlântico: “A cadeia de fornecimentos de ‘almas gémeas’ de um crepúsculo a outro, como diria Albert Camus, está a interromper-se. E desta vez, não podemos culpar um inoportuno entupimento do Canal de Suez, como no caso dos microchips; no culto da amizade lenta, será por falta de fregueses.” Gostava de ter escrito isto. Mas o ponto é este: os homens têm mesmo menos amigos?

