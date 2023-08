Eu, Presidente

Decidi candidatar-me à Presidência da República nas próximas eleições. Responderei a duas perguntas, mesmo antes de serem formuladas. Porquê e com que qualificações.

A primeira resposta é óbvia, porque quero servir a pátria e em relação a este tema da pátria quero vincar a minha adesão à célebre proposição do grande cantor Marco Paulo sobre a internet. Se a internet me quiser estou disponível, disse ele. Pois se a pátria me quiser estou, estarei, disponível. Nem preciso do chamado “chamamento”, palavra grossa invocada por políticos fora do ativo com reputações que cresceram exponencialmente depois de se retirarem do ativo. O ativo é uma morte, mas a presidência é outra coisa. É um cargo aliciante para cavalheiros e damas de meia-idade, quer dizer, passados da meia-idade, dado que a meia-idade vai agora até aos 90 anos, como se pode avaliar pela meia-idade juvenil do candidato Joe Biden ou do perseguido Donald Trump.

