Ela pergunta ao irmão: “Não será a vida…”, mas não termina a frase. “O que a vida seria, não conseguiu dizê-lo, mas pouco importava. Ele percebera perfeitamente.” E o irmão responde: “É, não é, querida?”

Tenho de voltar à neozelandesa Katherine Mansfield, uma das grandes ficcionistas modernistas, falecida em 1923, aos 34 anos. Depois de escrever sobre o primeiro livro de contos que li dela, “Numa Pensão Alemã” (1911), ainda esboços, mas esboços extraordinários, fiquei com vontade de fazer o mesmo com “O Garden-Party” (1922), a colectânea mais célebre, que descobri na tradução portuguesa de Manuel Resende, com uma capa warholiana de João Botelho a partir de uma fotografia de Mansfield com um penteado à Louise Brooks. É neste livro que estão as histórias mais ambíguas, as menos moralistas, aquelas que dizem o que a vida é, sem dizerem ao certo o quê, sem irem além de um equívoco, “é, não é?”.