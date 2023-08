Busan 2030: a Expo da paz

Todos se recordarão da importância que assumiu a Exposição Mundial de Lisboa de 1998. Durante aquele ano, o tema tratado foi a consideração dos Oceanos enquanto elemento central da vida.

Portugal soube antecipar todas as questões que hoje se colocam, sejam elas relativas ao uso dos recursos marinhos, ao tráfego marítimo, à poluição marítima ou, mais importante ainda, às alterações climáticas que, naquele tempo, ainda não tinham a urgência dos dias de hoje.

Neste nosso tempo, as Exposições Mundiais são mais do que espaços de ligação dos povos debaixo de uma mensagem universal, a ampliação de uma necessidade ou de uma emergência.

A Coreia do Sul apresentou a sua candidatura, que integra um lote de finalistas de três cidades, para a realização da World Expo 2030 na cidade de Busan, no sul da península. Esta candidatura será avaliada pelo Bureau International des Expositions em novembro próximo e Portugal tem o seu voto. Este texto serve exatamente para animar as autoridades portuguesas no apoio a Busan.

A pergunta que se coloca é simples: qual a razão que deve levar o nosso país a um voto tão pouco natural?

Sei bem que em todos os universos das relações externas se verificam compromissos entre territórios de pertença, obrigações decorrentes de velhas alianças, interesses de natureza económica. Portugal afirma-se na sua presença europeia, na sua realidade de língua assente na CPLP, na sua visão e tradição atlântica. Também se afirma no peso da sua diáspora e no multilaterialismo, chave mestra que tem permitido que o nosso lugar pequeno se transporte para postos tão relevantes como é o de secretário-geral da ONU.

Olhando este património, importa responder à questão – Portugal deve apoiar Busan porque Roma é, por natureza, uma Exposição Mundial permanente, e Riad carece de um caminho de transformações sociais antes de qualquer reverência com um evento desta natureza e dimensão. Também deve apoiar esta candidatura porque o espaço onde ela se fará é a eleição da democracia contra a tirania, a convivência livre contra os regimes totalitários, a eleição da dignidade humana que no espaço mais a oriente (visão eurocêntrica que detesto) parece estar cada vez mais ameaçado.

Em suma, o apoio a Busan é o apoio à paz, à concórdia, à democracia, às oportunidades.

Há outras razões históricas relevantes para a escolha. Busan foi o último reduto livre durante a Guerra da Coreia na década de 1950, tendo sido aqui que se instalaram transitoriamente os órgãos próprios do Estado acompanhados de mais de um milhão de refugiados. É aqui que está o Cemitério Memorial das Nações Unidas, relevantíssimo por ser único, onde se revelam muitas das nacionalidades que se sacrificaram nos conflitos armados do século XX. A paz, sempre a paz, numa altura em que os conflitos armados na Europa e em África são permanentes, em que as ameaças nos territórios asiáticos são motor de rearmamento.

Que Portugal saiba explicar a Roma que não precisa de 2030 para ser exposição universal. Que Portugal, agente de chegadas e partidas ao/do continente asiático há mais de cinco séculos, se alinhe pela necessidade de se continuar a asseverar o valor da concórdia entre povos. Busan será tudo isso.