Neste momento, a taxa de juro que o BCE paga pelos depósitos está nos 3,75%. Será este um novo normal ou está a taxa de juro temporariamente elevada com o propósito de combater a inflação? Devemos estar à espera de cortes na taxa de juro do BCE ou não?

Para responder a estas perguntas podemos olhar para o passado. Entre 2012 e 2022, a taxa de juro do BCE esteve entre os -0,5% e os 0%. Para muitos leitores, que só começaram a prestar atenção às taxas de juro quando pediram emprestado para comprar um carro ou uma casa, isto poderá parecer normal. No entanto, não foi. Entre 1999 e 2009, na primeira década de vida do BCE, a taxa de juro normal rondava os 3%. O período depois de 2012 teve taxas de juro anormalmente baixas porque o BCE passou anos a tentar estimular a inflação que estava teimosamente abaixo do seu alvo de 2%. Além disso, nessa altura houve um excesso de poupanças no mundo, em parte porque a China poupava os seus excedentes comerciais comprando dívida publica ocidental, em parte porque no centro da Europa muitas pessoas de meia idade poupavam para a reforma, em parte porque o investimento estava deprimido. A taxa de juro de longo prazo equilibra poupanças e investimento, e durante essa década estimava-se que ela rondava só os 1,5%. Por isso a comparação adequada seria com estes 1,5%, e nesse sentido a taxa de juro atual estaria só 2,25% acima desse nível.