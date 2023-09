O desastre económico resultante das nacionalizações de 1975 foi a obra do PCP. Como resultado direto e indireto desse período a economia portuguesa nunca mais recuperou e ainda hoje andamos a debater as vantagens e os inconvenientes de as empresas serem nacionalizadas, que é como quem diz que não aprendemos grande coisa nos últimos 50 anos.

