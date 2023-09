A Branca de Neve e os seis anões desempregados

Trazer a Branca de Neve para a atualidade não está a ser fácil para a Disney. Decidida a dar alguma cor à personagem principal, foi buscar uma atriz latina, Rachel Zegler, que transitou de “West Side Story” para os Irmãos Grimm. Garante que esta nova Branca de Neve vai saber tratar da sua vidinha em vez de ficar à espera do príncipe encantado que não consta sequer do elenco. E não há cá Atchim, Soneca e companhia — os sete anões sumiram do título e do filme, substituídos por uma tribo de criaturas mágicas de todas as cores, géneros e tamanhos. Os defensores da Branca de Neve “como sempre a conhecemos” estão desolados.

