A Alemanha viveu acima das suas possibilidades

Não é claro ainda se da próxima reunião do BCE em setembro resultará uma nova subida das taxas de juros. Embora Mário Centeno, em declarações à Bloomberg, tenha afirmado que o BCE deve ser cauteloso, sublinhando que “ainda há muitos dados a serem disponibilizados até à decisão de setembro”, no dia imediatamente a seguir Joachim Nagel, governador do Bundesbank, afirmou que ainda é cedo para fazer uma pausa. Nagel, um dos falcões com assento no Conselho do BCE, fala a partir da perspetiva alemã, onde a inflação se tem mostrado mais resistente. Nagel recusa a ideia de que a “Alemanha é o homem doente da Europa”, mas a economia que servia de motor à zona euro não tem resistido bem ao mundo pós-Covid e à invasão da Ucrânia pela Rússia. Embora a atual crise económica seja multifatorial, há uma especificidade geoestratégica que afeta com particular intensidade certos países, nomeadamente da zona euro, e que contribui para fragilizar fortemente a segurança económica da Europa democrática.