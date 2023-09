A (des)igualdade de género no desporto

A deplorável situação ocorrida recentemente com o presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, que na celebração da conquista do Mundial de Futebol Feminino pela seleção espanhola beijou sem o seu consentimento a jogadora Jenni Hermoso, trouxe para o debate público a questão da igualdade de género no desporto.

Efetivamente, no desporto ainda se verificam várias situações de discriminação e até de assédio e abusos sexuais, que são mais toleradas do que noutros sectores de atividade.