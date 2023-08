À entrada dos Arquivos Nacionais dos Estados Unidos, em Washington, existe uma estátua que, no pedestal, tem inscrita a frase “Eternal vigilance is the price of liberty”, que pode traduzir-se como “a vigilância eterna é o preço da liberdade”.

Como tantas vezes acontece, a origem da frase em causa é controversa. Na versão mais popularizada, é atribuída (embora, ao que parece, erradamente) a Thomas Jefferson. Outros imputam-na a John Philpot Curran, um político irlandês do século XVIII. E há, ainda, quem sustente outras opiniões.

Para efeitos do presente texto, a questão é, contudo, irrelevante. O que importa, isso sim, é o seu significado – a preservação da liberdade é algo que exige, de todos, um empenho constante. E a sua aplicabilidade, desde logo, à situação que os Estados Unidos vivem.

Se, em teoria, perguntassem a qualquer um de nós se um político acusado, em quatro processos crime, de condutas altamente gravosas, para mais relacionadas com a violação de regras democráticas básicas (incluindo a tentativa de adulterar o resultado das eleições de 2020), tem qualquer futuro, creio que a resposta só podia ser uma: não.

Há, contudo, alguém que parece resistir a essa leitura: chama-se Donald Trump. Foi Presidente dos Estados Unidos entre 20 de Janeiro de 2017 e 20 de Janeiro de 2021. Será, tudo o indica, o candidato do Partido Republicano às eleições de 2024. E não é implausível – longe disso - que consiga retornar àquele cargo.

De acordo com recentes estudos de opinião, continua a haver cerca de 30% dos americanos que consideram que o triunfo de Joe Biden em 2020 se ficou a dever a fraude generalizada. Sendo que, entre os eleitores republicanos, quase 70% têm essa leitura. Sem que exista qualquer prova desse facto – bem pelo contrário – e múltiplas decisões judiciais – incluindo do Supremo Tribunal Federal – tenham considerado infundadas as queixas nesse sentido. Estamos, pois, perante crenças absolutamente irracionais, sistemática e irresponsavelmente alimentadas por Trump e pelos mais altos dirigentes do seu partido.

E, como se isso não fosse suficiente, Trump não hesitou em considerar, publicamente, que o dia 6 de Janeiro de 2021 – data da invasão do Capitólio – foi um dia “lindo e incrível” -, admitindo, inclusive, perdoar os manifestantes que já foram judicialmente condenados, caso regresse á Casa Branca.

Tudo isto se passa, não num país qualquer, mas num que é, desde a sua fundação, há mais de duzentos e trinta e cinco anos, baluarte da democracia no Mundo e que aprovou a primeira Constituição dois anos antes de o primeiro país europeu – a França – o ter feito.

A partir de 2016, a prestigiada Economist Intelligence Unit, no seu relatório anual sobre o índice das democracias, “despromoveu” os Estados Unidos à categoria das democracias defeituosas (flawed), isto é, daquelas em que as eleições são justas e livres, mas em que existem problemas em aspectos centrais como o funcionamento das estruturas de governação, a baixa taxa de participação política ou a existência de uma cultura política deficiente. E a presidência de Biden não conseguiu inverter essa tendência.

Há, evidentemente, nos Estados Unidos, um problema de funcionamento das instituições, bem patente no extremar de posições entre democratas e republicanos, que é mais visível no caso dos segundos, mas que, embora por razões diversas, também existe naqueles (pense-se, por exemplo, na chamada cultura “woke”). E nas consequências que isso tem no funcionamento do Congresso e nas relações deste com o Presidente, tornando quase impossível o estabelecimento de consensos que, apesar das naturais divergências, a prática do chamado “parlamentarismo de corredor” permitia, tradicionalmente, atingir.

Mas esse ambiente político agravado é o resultado de algo muito mais sério, que políticos sem ética nem escrúpulos amplificam, em vez de combater: uma profunda divisão da sociedade civil e uma regressão significativa no que toca ao respeito pelos valores e princípios fundamentais que têm marcado a história americana.

Trump, como nenhum outro, compreendeu as vantagens que daí poderia retirar. E, aproveitando muitas causas de insatisfação – umas reais, outras fantasiadas –, federou os descontentes em torno de uma mensagem que, em larga medida, constitui o retorno à visão de Carl Schmitt, que considerava como essência da política a relação amigo-inimigo. Uma mensagem que é, basicamente, contra alguém ou contra alguma coisa: contra os negros, contra os latinos, contra os emigrantes, contra os juízes (exceto, evidentemente, a maioria do Supremo Tribunal, que lhe é favorável), contra a liberalização do comércio internacional, contra o reforço do papel dos Estados Unidos na comunidade internacional, contra os parceiros da NATO, contra a União Europeia.

Como todos sabemos, o exemplo de Trump tem medrado. Vimo-lo no Brasil com Bolsonaro. Vimo-lo, há poucos dias, com a votação surpreendentemente obtida por Javier Milei nas eleições primárias na Argentina. Mas também o vemos no resultado de múltiplos sufrágios em países da União Europeia (Portugal incluído), muitos deles também com democracias que temos por fortemente enraizadas e, por isso, supostamente inabaláveis.

Foi por tudo isso que me lembrei da frase que escolhi para título. Porque a defesa da liberdade exige uma vigilância constante. E, evidentemente, quem diz da liberdade, diz da democracia.