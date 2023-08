Lá vai um, lá vão dois… três presidentes a voar

O debate sobre umas presidenciais que decorrerão no início de 2026, e elegerão o sexto Chefe do Estado depois da democracia, já começou várias vezes. Um militar chamado Henrique Gouveia e Melo (não sei se estarão recordados) era dado como imbatível há um ano. Passos Coelho é tido como possibilidade de cada vez que se fala nele, apesar de jurar que não quer; de António Costa refere-se que pode não ter outra hipótese; Augusto Santos Silva foi levado a dizer que não recusava; Santana Lopes entrou na dança (entra sempre); Paulo Portas é sempre uma possibilidade; penso que Carlos César não desdenharia… e ainda poderíamos falar de André Ventura, Cotrim de Figueiredo, alguém do PAN, Catarina Martins ou alguém do BE, um militante simpático do PCP e os inevitáveis ‘outsiders’ como se todos eles não fossem meras hipóteses. Mas refiro-me a Tino de Rans e aos candidatos daqueles partidos de que nunca nos lembramos (e penso que eles próprios também não se lembram que existem).