Quanta guerra vale um beijo forçado?

Os detalhes do beijo imposto pelo presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, a uma das recém-campeãs do mundo, Jenni Hermoso, vão sendo escrutinados dia após dia, no meio de uma tempestade política que se sobrepôs aos contorcionismos da putativa coligação de direita e extrema-direita ou da sua alternativa de centro, ou centro-esquerda, para o governo de Madrid. Não é caso para menos.

O ato beijocal era em si próprio suficientemente expressivo da cultura marialva que aquele dirigente representou, e foi logo agravado pela sua contraofensiva justificativa, sugerindo que tinha sido ela a aproximar o corpo e que, perguntada sobre o beijo proposto, teria anuído, o que a jogadora desmentiu desde sempre.

O dirigente tentou safar-se na presunção de que os factos ficariam enevoados pela palavra contra palavra. Perante a tempestade, escolheu então a via do superlativo e, convocando os seus pares, comiciou-os contra quem “presta vassalagem ao falso feminismo, que é um grande flagelo do nosso país”.