Os amigos de Lula

Não interessa o que aconteceu a Prigozhin, interessa muito mais o que sabemos que pode ter acontecido. E onde mais poderia acontecer.

Numa versão hollywoodesca, Prigozhin fez de conta que morreu, antes que fosse morto. Embora seja pouco provável, considerando que os seus inimigos teriam acesso aos restos mortais a que faltaria o seu ADN, diz muito sobre a sua vida estar ameaçada ou não depois da rebelião falhada. Noutra versão, Prigozhin foi vítima das chefias militares que tentou derrubar. Faz sentido, mas significaria que as lutas de poder na Rússia estão fora de controlo. Mesmo que seja o que aconteceu, Putin prefere obviamente parecer o culpado. Mesmo que culpe formalmente outro. A desordem interna seria um sinal muito pior.

A hipótese mais plausível é obviamente a de ter sido morto por Putin. Que aproveitou para acabar com o Grupo Wagner, que precisa de ser substituído nas suas operações em África. (E faltará tratar da herança. É pouco provável que a viúva e os três pequenos Prigozhins sejam os legítimos proprietários da sua fortuna, mas essa é outra conversa)

Seja como for, mais do que ter mesmo sido Putin quem mandou matar o líder do grupo Wagner, é sabermos que faz sentido que tenha sido. E que é provável que o tenha feito. E isso, independentemente de ter ou não sido o que aconteceu, diz-nos muito do que precisamos de saber sobre o regime russo. E diz ainda mais do que isso. Putin e a sua Rússia não são o único lugar onde isto poderia ter acontecido.

Em outubro do ano passado, na cerimónia de encerramento do Congresso do Partido Comunista Chinês, Hu Jintao, a quem Xi Jinping sucedeu há anos, foi pública e ostensivamente humilhado e retirado de cena. Mais recentemente, Qin Gang, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, desapareceu de cena misteriosamente, sendo substituído sem notícia nem deixar rasto. Há pouco mais tempo, em 2021, a tenista chinesa Peng Shuai também andou desaparecida depois de se ter queixado de assédio por um alto responsável do regime. Quando reapareceu, já nunca tinha sido assediada.

O nosso problema com a China não é o seu poder económico, a sua capacidade de produzir mais barato e, com tempo, melhor (em algumas coisas). O nosso problema com a China é que é um regime que, como o russo, faria fácil e confortavelmente desaparecer um opositor. De forma menos espetacular, eventualmente. E isso é uma pista sobre como tratam o seu povo e como lidariam com o resto do mundo.

Sim, temos parceiros (e mesmo aliados) que seriam (ou já foram) capazes de fazer o mesmo. Mas é por isso que o pragmatismo de os ter como parceiros ou aliados não se confunde com achar que são “dos nossos”. Precisaremos de alguns deles para manter a ordem internacional que preferimos, mas não é com eles e como eles que a queremos desenhar. Pelo contrário, é com esta gente, incluindo o Presidente iraniano, que entusiasticamente saudou, que o Presidente do Brasil, Lula da Silva, diz que quer redesenhar a ordem internacional. Estamos conversados.