Obrigada, Gorbi!

1. Mikhail Sergeievich Gorbatchov – Misha para os amigos, Gorbi para os fãs – nasceu a 2 de março de 1931. A data não é particularmente especial, a não ser pelo facto de ele ter sido o primeiro e único líder soviético a nascer no pós-1917. A sua geração não era a de Brezhnev, nem sequer a de Krushchev, muito menos a de Estaline ou a de Lenine. Para todos estes, o período revolucionário estava vivo no sangue, nas mãos ou nas memórias.

2. As origens de Gorbatchov são russo-ucranianas. O seu pai, Sergei Gorbatchov, era russo e a sua mãe, Maria Gopkalo, era ucraniana. Viviam na aldeia de Privolnoye, onde Gorbatchov nasceu, no distrito de Stavropol, norte do Cáucaso. Eram pobres e passaram por muitas dificuldades. Naquela altura (Estalinismo, anos 1930), estava em vigor a coletivização da agricultura.

3. Aos 13 anos, Gorbatchov já desempenhava árduas tarefas nos campos de trabalho agrícola. Trabalhava para atingir determinados números recorde nas colheitas, numa altura em que até se faziam competições estatais entre cooperativas agrícolas. Em 1948, com apenas 17 anos, Gorbatchov ultrapassou, em conjunto com o pai, um destes recordes, conseguindo a maior colheita de cereais. O esforço rendeu-lhe a honrosa Ordem da Bandeira Vermelha do Trabalho, provavelmente a condecoração mais importante na União Soviética.

4. A Komsomol é a organização juvenil do Partido Comunista da União Soviética (PCUS), a que Gorbatchov se associou aos 15 anos. Na União Soviética, era importante criar um percurso desde cedo nestas estruturas pré-partidárias. Gorbatchov ascendeu dentro da Komsomol como um líder nato, um mediador de conflitos e um apaziguador. Estas (e outras) qualidades transportaram-no, em 1952, para o partido, onde ele começou por ser um líder regional e se tornou Secretário-Geral.

5. Gorbatchov foi o líder mais novo da União Soviética. Foi eleito pelo Comité Central no dia 11 de março de 1985 com apenas 54 anos. A sua idade e o aspeto jovem criaram fortes expectativas sobre um futuro novo para a URSS. Nem era preciso ouvi-lo falar para saber que ele era diferente, quanto mais não fosse pela sua aparência capaz, sorridente e simpática, contrastante face ao estado débil dos seus antecessores.

6. Gorbatchov não quis acabar com a União Soviética. Inicialmente, o seu projeto era o de uma reforma no sentido da reestruturação (“Perestroika”) da economia do país. Mas o problema económico era tão profundo, que as suas raízes não eram exatamente, ou somente, económicas, mas sociais e políticas. A Glasnost (“transparência”) surgiu para ajudar na concretização da Perestroika. Porque a economia não cresceria sem cidadãos educados, informados e participativos.

7. A Rússia czarista já tinha conhecido um Gorbatchov avant la lettre. O Czar Alexandre II (1818-1881) herdou uma Rússia em rutura, humilhada, à beira da derrota na guerra da Crimeia (1853-1855). Tal como Gorbatchov, tinha em mãos a missão de reerguer a força de uma nação e o espírito de um povo. Apesar de autocrata, era mais tolerante e sensível às preocupações populares da época. Reconhecia, como Gorbatchov, a necessidade de reformar a Rússia. Mas o sistema limitava-o muito, como também limitou Gorbatchov.

8. A 19-21 de agosto de 1991, a linha dura do PCUS organizou uma tentativa de golpe de Estado contra Gorbatchov – o chamado Putsch de Moscovo. Com a possível assinatura de um novo Tratado da União (que conferiria a algumas repúblicas soviéticas maior autonomia), os membros da ala mais conservadora do PCUS consideraram que o líder estava a colocar em causa a integridade territorial do país e sequestraram-no na sua própria dacha na Crimeia.

9. Gorbatchov e Reagan protagonizaram as cimeiras americano-soviéticas mais mediáticas de sempre. Pelas suas personalidades carismáticas e pela relação amistosa que desenvolveram, estes dois líderes elevaram as expectativas acerca do término da Guerra Fria ao mais alto nível durante a segunda metade da década de 1980. Os seus encontros (Genebra, 1985; Reiquejavique, 1986; Washington, 1987; Moscovo, 1988) inauguraram uma nova era na relação entre as duas superpotências, permitindo, por exemplo, negociar a desnuclearização do mundo.

10. Gorbatchov ganhou o Prémio Nobel da Paz em 1990. O debate em torno da sua liderança não é consensual, com uma parte das pessoas a atribuir-lhe a culpa pela implosão de uma nação septuagenária e a outra parte a reconhecê-lo como o único capaz de ceder perante as limitações naturais de um regime irreformável. É esta dualidade que o deixa cravado na História como um herói-trágico. A grandiosidade do seu legado, porém, assim como o pioneirismo do seu projeto num país como a União Soviética e o humanismo com que encarava as Relações Internacionais, são indubitáveis.