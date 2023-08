Pode um homem branco sentir que é um homem negro? Pode. Não estamos a falar de biologia; ele não vai de repente adquirir tez negra e carapinha. Estamos a falar de algo menos determinista mas também mais importante do que a biologia, a cultura. E o início da resposta passa obviamente pela velha música de Vinicius de Moraes, “se ele é branco na poesia / é negro demais no coração”, “o branco mais preto do Brasil”. Este, de resto, podia ser o mote do livro de Manuel S. Fonseca “Crónica de África”, um conjunto de textos memorialísticos que recordam a saga dos retornados, portugueses branquíssimos da silva que se sentiam africanos. Pelo menos, muitos deles sentiam-se assim. Neste livro, Manuel da Fonseca é mesmo o “branco mais preto de Portugal”.