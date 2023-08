O beijo de Rubiales explicado às criancinhas (isto é, a muitos homens)

Ao contrário do que dizem aqueles homens que se acantonaram nos Vox e nos Chega da vida - câmaras de eco do marialva -, aquele beijo não é "normal", não é "coisa sem importância". Esta cultura machista está mesmo na defensiva e tem cada vez mais uma corporização política e pública através de partidos, de canais da internet e até de manifestações no espaço público (cafés, por exemplo). As boçalidades de sempre têm agora uma conotação ideológica e dirigida.

Por exemplo, no sábado, durante o Gil Vicente – Benfica, um grupo de homens quis dominar o café onde eu estava e, sem mais, declarou logo que o Benfica estava com "a camisola dos maricas” - o equipamento alternativo do Benfica tem listas que fazem lembrar o arco-íris lgtb. Estas pessoas são homens na idade, mas crianças na cabeça; crianças que recusam ceder o poder que sempre tiveram. E este poder masculino pode ser resumido da seguinte forma: o homem julga que tem o "direito" de ser um adolescente eterno, deixando para as mulheres o papel adulto de cuidadora da casa, dos filhos, dos velhos.

Portanto, é preciso explicar o episódio como se estivéssemos de facto a falar com crianças.

Muitos desvalorizam a situação através do futebol, dizendo que a alegria esfuziante do momento desculpa a cena. Mas será que o futebol permite tudo? Não, não permite. Vamos imaginar que aquele beijo era dado noutra organização qualquer. Vamos imaginar que era a festa de fim de ano de uma empresa que teve um ano espetacular; vamos imaginar que o CEO agarra e beija assim uma subordinada. É uma cena inaceitável: é abuso de poder de alguém que tem poder sobre quem não tem; o corpo de uma mulher não pode ser tocado ou beijado sem a permissão, é simples; o homem não pode usar o seu poder, biológico e institucional, para se impor sensualmente a uma mulher, seja em que circunstância for. Na cena, de resto, é um pouco chocante vermos a forma como Rubiales toca no corpo das jogadoras como se elas fossem bonecas ao seu dispor: agarra o rosto e beija uma à força, agarra nas coxas de outra para a colocar aos ombros – a mulheres são ali pedaços de carne à mercê do seu humor.

Outros procuram desvalorizar através do seguinte argumento: tudo foi feito às claras, logo não há qualquer maldade ou abuso. Esta questão, porém, tem outro ponto de vista: se ele faz isto às claras, como será à porta fechada?

No país – Portugal - onde as mulheres continuam a passar três vezes mais tempo na cozinha do que os homens, é evidente que o beijo forçado de Rubiales ia encontrar muitos defensores. Este é o país onde são elas – e não eles – que continuam a cuidar sozinhas de crianças e velhos, sacrificando assim as suas carreiras. Este é o país onde a violência doméstica é mato e onde o assédio sexual no trabalho foi uma tradição celebrada até há pouco tempo – basta pensar nas cassetes do Taveira.

No fundo, é isto: este continua a ser o país das cassetes do Taveira. Os moleques que viram as k7 em 1990 ainda não percebem em 2023 que aquilo é assédio e violação, é abuso de poder. Não são homens, são crianças. E esse é, repito, o poder que o machismo não quer largar: muitos homens acham que ser homem é permanecer um eterno adolescente.