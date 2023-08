Desafios da educação universitária

Agora que conhecem os resultados do concurso nacional de acesso (CNA), milhares de jovens estarão expectantes acerca do que lhes será oferecido pelas instituições que vão frequentar. As universidades, pela sua parte, aguardam a chegada dos novos estudantes, certas de que se encontram em condições de lhes providenciar uma educação de elevada qualidade.

Este é, pois, um momento adequado para algumas reflexões em torno da educação superior.

Importa, antes de tudo, assinalar o facto de a frequência do ensino superior ser cada vez mais valorizada pelos portugueses. Em 2022, mais de 40% dos residentes em Portugal, no grupo etário 30-34 anos, tinham um curso superior; eram 27,8% em 2012. Hoje, mais de 50% dos jovens com 20 anos encontram-se a frequentar o ensino superior. O número de candidatos ao ensino superior público nos últimos anos tem-se mantido em torno dos 60 000.

Este cenário de reconhecimento social do ensino superior responsabiliza e desafia as universidades; destacaria, a este propósito, quatro aspetos: a reorganização da oferta educativa, o combate ao abandono escolar, a importância da inovação pedagógica e a promoção da educação integral.

O número de cursos que, no CNA, não tiveram qualquer candidato ou cuja taxa de preenchimento ficou abaixo de dez alunos continua elevado. Portugal, com 10,4 milhões de habitantes, tem hoje acreditados em redor de 4 250 cursos de licenciatura, mestrado e doutoramento; Espanha, com uma população cerca de 4,6 vezes maior, tem pouco mais do dobro de cursos. Nos últimos anos, foi proposta a acreditação de centenas de novos cursos; por vezes, parece supor-se que o aumento do número de cursos trará consigo o aumento do número de candidatos; esquece-se o impacto fortíssimo, no ensino superior, da acentuada quebra demográfica que vivemos. Impõe-se, pois, uma racionalização dos cursos oferecidos, evitando a tendência para uma excessiva especialização, criando, em resultado, comunidades de aprendizagem mais estimulantes e potenciando uma maior dedicação dos docentes à investigação.

Um em cada dez alunos que ingressaram numa licenciatura em 2020 e 2021, passado um ano, já não se encontravam no ensino superior. São múltiplas as razões que explicam este fenómeno: dificuldades financeiras, não correspondência do curso escolhido às expectativas, dificuldades de integração, entre outras. Cabe às instituições comprometerem-se com um combate efetivo ao abandono escolar. Proporcionar aos futuros estudantes experiências precoces da vida académica nas suas múltiplas dimensões, desenvolver políticas institucionais de apoio à integração dos novos estudantes, criar estruturas especializados de monitorização dos percursos académicos serão formas de assegurar que os investimentos realizados pelos estudantes, pelas suas famílias e pela sociedade não sejam vãos.

Os jovens que hoje ingressam nas universidades têm formas e meios de relação com a informação e o conhecimento muito distintas das que eram dominantes no início do século; a acelerada transformação da sociedade e da economia vem requerendo novos perfis de formação superior, com valorização das “competências transversais”; a transição digital tem impactos muito relevantes em várias dimensões dos processos de ensino e aprendizagem, das metodologias à avaliação. A prática docente está a ser profundamente interpelada por estas mudanças. Neste cenário, a transformação da pedagogia universitária tornou-se um imperativo que tem um instrumento essencial na inovação pedagógica e na capacitação dos docentes.

Nas universidades coexistem hoje estudantes de várias nacionalidades e etnias, estudantes com carreiras profissionais ao lado de jovens que estão a iniciar a sua formação superior, estudantes de graduação, de pós-graduação e de cursos não conferentes de grau, estudantes com origens sociais distintas, com diferentes orientações políticas, ideológicas, religiosas ou sexuais. Esta diversidade torna necessário um entendimento da educação universitária como “educação integral”, sensível às dimensões cognitiva, cultural, artística, física e social das pessoas; convoca também a dignidade da pessoa humana, a justiça e a equidade, a liberdade e o respeito pela diversidade de orientações, de pensamento e de opinião como valores estruturantes da vida universitária.

Se assim acontecer, os estudantes que agora chegam às universidades ou que a elas chegarão no futuro encontrarão instituições capazes de lhes proporcionar ainda melhores condições para o desenvolvimento pleno das suas potencialidades. Se assim acontecer, serão correspondidas as expectativas da sociedade de que as universidades ofereçam uma educação que corresponda a padrões de elevada exigência; de que as universidades assegurem um ambiente académico de grande qualidade, capaz de propiciar a formação de cidadãos informados e intervenientes, como condição para um país mais desenvolvido, mais rico e mais justo.

Reitor da Universidade do Minho