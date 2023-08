O verão de 2023 ainda não revelou as conquistas que desejávamos para a contraofensiva ucraniana. Nem podia: sem dimensão aérea, nem um milagre as revelaria e a enorme proeza de Kharkiv (faz agora um ano) só seria repetida se os russos não tivessem aprendido com os tantos erros cometidos em 2022.

