A obrigação moral de ser inteligente

Hoje existe um modo de pensar generalizado, de certa forma até consensual, que junta políticos, gestores públicos e todos aqueles com funções de administração da “coisa coletiva” no mesmo grupo, sem qualquer distinção: são “eles”. “Eles” fazem, “eles” podem, “eles” querem, “eles” decidem, “eles” ganham. “Eles” são os irresponsáveis, os negligentes, os irracionais. Pior: “eles” são os culpados de tudo o que de mau aconteceu, acontece e acontecerá em Portugal. Do suposto outro lado da barricada estamos “nós”, os cidadãos, os inocentes, os sacrificados. As vítimas dos desmandos alheios que pagam sempre as consequências provocadas pelas ações ou omissões deles.

