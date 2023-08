A grande dissolução

O tema das migrações e o seu respetivo impacto político, social, económico e cultural tornou-se o novo elefante na sala das democracias liberais europeias. É o grande tópico da agenda política que a todos preocupa, mas do qual quase ninguém ousa falar imparcialmente e com a devida clareza, por receio de ser apelidado de extremista ou xenófobo.

Ainda recentemente, no Reino Unido, as sondagens davam conta dessa relevância ao assinalar que oitenta por cento dos seus habitantes considera o Estado incapaz de controlar adequadamente as suas fronteiras, constituindo assim, o tema dos migrantes, a sua maior preocupação. Ou, num outro exemplo, encontramos a demissão do atual Primeiro-Ministro dos Países Baixos devido ao tema das quotas sobre reintegração familiar de refugiados.

Em Portugal, país durante muitos anos assumidamente de emigração, o tema sempre pareceu fugaz, lateral ao processo democrático e às respetivas escolhas políticas. Todavia, as últimas sondagens acerca da satisfação dos portugueses e daquilo que os preocupa, já evidencia mais de sessenta por cento de descontentes com a atual política de migrações.

Isto é, com a saída em massa da nossa mão de obra mais qualificada, nomeadamente dos nossos jovens mais talentosos, com a redução da natalidade e o progressivo envelhecimento da população, o tema começa, paulatinamente, a ganhar atualidade e a ser objeto de natural apreensão.

Ao que acresce a fraca capacidade de renovação demográfica, através de nascimentos e a chegada de uma significativa vaga de imigrantes do Oriente e da América do Sul. No fundo, o problema já não pode ser disfarçado, deixado de lado, atrás de qualquer discurso pretensamente integracionista ou multicultural.

É claro que muitos argumentam que a imigração é, não só inevitável, como mesmo a salvação da Europa e, consequentemente, de Portugal. Segundo esta tese, precisamos dos emigrantes para evitar o inverno demográfico, para garantir a realização dos trabalhos de que os portugueses não gostam. Necessitamos dos imigrantes para, muito egoisticamente, garantir a sustentabilidade da segurança social. Para outros, ainda, mais do que a questão económica, tudo se resume a uma questão humanitária, sobretudo, no caso dos refugiados de guerra ou de catástrofes humanitária.

A verdade, porém, é que os países e os respetivos povos ainda não prescindiram das respetivas fronteiras, nem as sociedades organizadas em Estados podem viver sem limites territoriais, quer por razões de segurança, quer devido às limitações naturais da sua história e modelo de bem-estar.

Recorde-se, que os países que têm sabido lidar com as últimas grandes migrações, recebendo imigrantes ou refugiados, são os que têm uma política seletiva e escolhem quem querem ou podem receber. Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos da América e Suíça, são apenas alguns dos bons exemplos.

Migrações sim, mas não de qualquer modo, não sem quaisquer regras. E no nosso caso particular, somos ainda, infelizmente, um país relativamente pobre, dependente da ajuda externa, pelo que não podemos desperdiçar com estrangeiros os nossos parcos recursos endógenos.

Sem alarmismos ou quaisquer tentações pseudonacionalistas, também nos deve preocupar que o povo português se transforme numa heterogénea “multidão” de um qualquer “império global”. Apenas uma inserção ponderada, evitando o choque de identidades, poderá garantir que não assistiremos à grande dissolução do Portugal que conhecemos e que dignamente respeitamos.

Em suma, não podemos deixar que os portugueses se dissolvam num futuro no qual restem apenas como resíduo. Resíduo de “um povo em catalepsia ambulante, não se lembrando de onde vem, nem onde está, nem para onde vai “, para citar o tão esquecido Guerra Junqueiro, no ano em que se assinala o centenário da sua morte.