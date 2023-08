Uma caminhada incerta

Da Prússia alguém disse em tempos que era um exército com um Estado. De Portugal poderia dizer-se que é um défice com um Estado. No princípio era o défice. Desde as guerras liberais, salvo o período dominado pelas quezílias constitucionais, a vida nacional gira em torno do seu grande eixo que são as finanças públicas. O país dá prejuízo desde a desintegração do mercantilismo, e o dinheiro não chega desde muito antes da criação do Estado providência.

